Houtskeletbouw op zijn best: “Je moet het voélen”

16 april 2018

Er zijn zo van die woningen die je al bij het binnenstappen een goed gevoel bezorgen. De nieuwste kijkwoning van houtskeletbouwer Livingwood, midden in de bossen van het Vlaams-Brabantse Keerbergen, is er zo een. Bouwheer is dan ook Marc Voorspoels, die werkt bij… jawel, Livingwood. Als geen ander weet hij hoe je het maximum haalt uit bouwen met hout. “Ik nodig bezoekers uit om deze woning niet alleen te bekijken, maar ook te voélen.”

De strakke constructie, de lichtrode verlijmde baksteen en de slanke, zwarte raamprofielen zetten het moderne karakter van de woning volop in de verf. Het interieur baadt in het licht en oogt enorm ruim. Niet alleen dankzij de vele ramen en het overwegend witte meubilair. “We hebben bewust gekozen voor hoge ruimtes en plafondhoge deuren om ruimte en diepte te creëren. De houten accenten van de trap en de parketvloer en de afwerkingsmaterialen geven extra warmte en cachet.”

Kijken en voelen

Toch is het niet alleen de afwerking die de warmte en gezelligheid in huis bepaalt. “Wie woont in een houtskeletwoning kan het beamen: doordat er weinig massa in de woning zit, zijn de ruimtes sneller verwarmd, maar ze koelen ook sneller af. Intussen blijft het altijd aangenaam binnen. Zowel de temperatuur als de vochtigheidsgraad voelen heel natuurlijk aan in een houten woning en dat doorheen alle seizoenen”, verzekert Voorspoels. “Daarom nodig ik de mensen uit om deze woning niet alleen te komen bekijken, maar ook te voélen.”

Dat geldt evenzeer voor de wandafwerking, een extra troef bij houtskeletbouw: “Kom ervaren hoe glad en vlak de muren en plafonds zijn afgewerkt met behulp van gipsplaten. Je hoeft geen kromme pleisterwerken te vrezen.”

Hardnekkige vooroordelen

Er bestaan nog altijd vooroordelen rond houtskeletbouw, erkent Marc. “Maar die zijn snel van de baan. We laten onze bezoekers gewoon zelf de test doen. De twee meest voorkomende misverstanden? Dat houtbouwwoningen akoestisch slecht scoren – denk aan echogeluiden en voetstappen op de vloer - en dat ze krakende geluiden maken wanneer het waait. Maar eens de bezoekers een half uurtje binnen rondlopen, zijn ze al overtuigd van het tegendeel. In een houtskeletbouw ligt, net zoals in een traditionele woning, een chapelaag onder de vloer. En van gekraak of andere rare geluidjes is absoluut geen sprake.”

Ook over de draagkracht van de houtstructuur krijgt Marc wel eens vragen: “Maak je daarover geen zorgen. De zwevende trap in deze woning en de inbouwkasten die in de houten wanden zijn vastgemaakt, zijn hiervan het ultieme bewijs.”

Op naar BEN

Energetisch wilde Marc een statement maken: “We willen veel beter doen dan het wettelijke minimum van E50. We mikken op minstens E20. Zo ontlopen we vijf jaar lang onroerende voorheffing.” De woning is uitgerust met de nieuwste technieken: PV- panelen, een balansventilatiesysteem én een grond-water- warmtepomp. In combinatie met 24 cm dikke isolatie en een uitstekende luchtdichtheid ziet het er heel goed uit. “Daarnaast werken we met zonwerende beglazing, zodat het nooit te fel ­opwarmt.”

Een goede voorbereiding is alles, maar soms komen de beste ideeën nét te laat. Met een houtskeletbouw hoeft dat geen probleem te zijn, weet Marc. “Achteraf kan je nog gemakkelijk dingen aanpassen. Mooie voorbeelden hier zijn de strakke ledstrips en de schuifwanden. Maar ook spots, die je achteraf nog in het plafond kunt inwerken. In een traditioneel gebouwde woning is dat een pak minder evident. Flexibiliteit troef dus!”

