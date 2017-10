Houtskeletbouw: een keuze voor de toekomst Livingwood

15u00 0 Livingwood De kijkwoning van Livingwood in Temse kiest voor een hedendaagse architectuur met afwerking in gevelsteen en Equitone-platen. Wonen Houtskeletbouw werd ooit als alternatieve bouwmethode gezien, afwijkend van het gebruikelijke bouwproces. Die zienswijze is volledig achterhaald. De toenemend strenger wordende EPB-regelgeving die het energieverbruik indijkt en aandacht heeft voor een gezond binnenklimaat in de woning, maakt houtskeletbouw al enkele jaren tot een toekomstgerichte keuze, zo horen we bij Livingwood.

Houtskeletbouw biedt tal van voordelen, met een gedurende het hele jaar aangenaam binnenklimaat en een E-peil dat de wettelijke normering ruimschoots overtreft, als sterkste troeven. De houten wanden zijn opgebouwd uit meerdere lagen. Livingwood voorziet 14 cm dikke isolatie en een 10 cm dikke geïsoleerde spouw, wat samen met andere bouwtechnische maatregelen resulteert in een bijna-energieneutrale woning (BEN). Een leidingspouw voor de technieken is het laatste puzzelstuk naar een perfecte muuropbouw.

Livingwood In de woning werd driedubbel en vierseizoensglas gebruikt, die de opwarming van het interieur regelt in functie tot het buitenlicht.

Houtskeletbouw kan echter nog veel meer troeven uitspelen. Het is een economisch gunstige en milieuvriendelijke bouwmethode. Hout is immers een hernieuwbaar bouwmateriaal en heeft een lange levensduur. Het bouwproces is nauwelijks onderhevig aan de weersomstandigheden, gezien een belangrijk deel wordt voorbereid in de werkplaats en er slechts een korte bouwfase op de werf nodig is. Reken op vier à zes maanden, vanaf de start van de werken tot de oplevering van de woning. De korte bouwtijd maakt ook dat de bouwheer minder lang moet huren alvorens de nieuwe woning te kunnen betrekken.

Het zit in de details

Livingwood voorziet alle wanden dubbel­zijdig van een 11 mm dikke OSB-plaat, wat een belangrijk verschil maakt voor zowel stabiliteit als akoestische isolatie. Tegelijk laat dat toe om zaken stevig te bevestigen – zoals bijvoorbeeld een grootbeeld-tv - zonder gebruik te moeten maken van speciale pluggen. Een ander onderscheidend detail is het gebruik van Gyprocplaten als buitenlaag voor de wanden, waardoor pleisterwerk overbodig is en de woning altijd schilderklaar wordt opgeleverd met perfect gladde wanden en plafonds.

Livingwood De keuken combineert witte en zwarte tinten.

Klanten bepalen zelf de graad van afwerking door Livingwood, gaande van winddicht tot volledig ingericht met meubelen op maat. Voor de afwerking staat een ruime keuze ter beschikking bij leveranciers met wie een jarenlange vertrouwensrelatie is opgebouwd. Kiest de bouwheer ervoor bepaalde posten uit het lastenboek niet te laten uitvoeren, wordt het daadwerkelijke bedrag in mindering gebracht.

Livingwood bouwt in alle stijlen en maakt dat duidelijk met niet minder dan vier kijkwoningen. De nieuwste staat te kijk in Temse en kiest voor een hedendaagse architectuur met gemengde gevelafwerking in gevelsteen en Equitone-beplating.

Driedubbel glas

Bij het ontwerp ging maximale aandacht naar de energieprestatie, wat resulteerde in een zeer gunstig energiepeil van E17. Dat levert gedurende vijf jaar de vrijstelling van roerende voorheffing op, of een aangename opbrengst van ongeveer 1.600 euro per jaar! Dat is onder meer het gevolg van het toepassen van driedubbel en vierseizoensglas, een glastype dat niet alleen buitengewoon goed isoleert, maar bovendien de lichtdoorstroming en bijgevolg de opwarming van het interieur regelt in functie tot het buitenlicht. Maximale openheid met grote glasvlakken gaan hier samen met uitstekende isolatiewaarden. Ondersteuning komt van een warmtepomp en zonnepanelen. Vloerverwarming draagt bij tot een aangenaam en comfortabel binnenklimaat.

De kijkwoning vind je aan de Nieuwe Steenweg 109a, 9140 Temse. Ze wordt geopend op zaterdag 21 oktober van 13 tot 17 uur. Meer bezoekmomenten vind je op http://www.livingwood.be/kijkwoningen