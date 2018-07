Hoeveel geld is jouw dak waard?

Gesponsorde inhoud

Wonen

Zonnepanelen in de lift? Understatement van de eeuw! 90% van de nieuwbouwers in Vlaanderen haalt een groot deel van hun elektriciteit uit zonne-energie. Maar ook voor bestaande woningen is het voordeel enorm. Hoe groot precies? In een paar eenvoudige stappen reken je jouw voordeel uit met de simulatietool van Engie Electrabel