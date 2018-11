Livios Magazine Gesponsorde inhoud Hoe maak je inbrekers hoorndol in minder dan 3 minuten? Aangeboden door Deceuninck

14 november 2018

14u53 0 Wonen Elke dag vinden in ons land gemiddeld 150 inbraken plaats. De populairste toegangsweg voor zij die helemaal niets te zoeken hebben in jouw woning? Je ramen en deuren. Maak vooraf de juiste keuzes en stuur inbrekers wandelen in drie – korte – fases.

Ontmoedigen

Hoe moeilijker je het inbrekers maakt, hoe sneller ze zullen opgeven. Omzeilen ze op een of andere manier je toegangspoort, alarmsysteem, rolluiken of waakhond, dan is het aan je buitenschrijnwerk om je te beschermen. Met een sterk en doordacht concept voor je ramen en deuren maak je het inbrekers meteen een pak moeilijker. Deceuninck heeft hiervoor de geschikte oplossing in huis. Hun ramen en deuren zijn standaard voorzien van een gloednieuwe technologie die zowel het vaste als het opendraaiende deel van je raam of deur op een revolutionaire manier versterkt. Zelfs met tangen, boren of koevoeten komt niemand er zomaar in.

Geen veilig buitenschrijnwerk zonder veiligheidsbeglazing. Met dubbel gelaagd veiligheidsglas doe je sowieso de beste zaak. Je beglazing geraakt hooguit versplinterd bij zware impact, maar valt nooit uit elkaar. Tot slot zijn ook je raam- en deurbeslag cruciaal. Met verborgen beslag – enkel zichtbaar binnenin de woning – en afsluitbare krukken maak je de taak van de indringers een stuk zwaarder.

Ophouden

Willen inbrekers tegen beter weten in toch proberen binnen te dringen? Dankzij een aantal praktische maatregelen doe je de tijd genadeloos voor hen wegtikken. Zo krijg je sloten met meer dan drie sluitpunten zeer moeilijk open. Ook dievenklauwen – ter bescherming van deuren en ramen met scharnieren aan de buitenzijde van je woning – doen de frustraties alleen maar groeien. En vergeet je gezond boerenverstand niet: laat je ramen nooit open staan als je niet thuis bent, zelfs niet op kipstand. Blokkeer schuiframen langs binnen met een stok en laat je sleutels niet op de deur steken, maar berg ze veilig op.

Overwinnen

Gefeliciteerd. Dankzij bovenstaande veiligheidsmaatregelen is je buitenschrijnwerk helemaal inbraakproof. Meer nog, inbraakwerende ramen en deuren van Deceuninck bieden op deze wijze langer dan de vooropgestelde drie minuten weerstand tegen het opheffen, openwringen, breken van de beglazing en het opendraaien van de kruk. Het vergt dus te veel tijd om als inbreker onopgemerkt je slag te kunnen slaan.

Het Deceuninck Zendow#neo-raam- en deursysteem scoort dan ook heel hoge punten op vlak van inbraak­werendheid binnen de strenge officiële Europese veiligheidsnormen. Het beste bewijs van deze internationale kwaliteit? De behaalde veiligheidscertificaten op basis van de officieel uitgevoerde testen op inbraakwerendheid.

