Hier betaal je 52 miljoen dollar voor: kijk binnen in een van de duurste flats van New York FT

23u57 0 One57 & Douglas Elliman De slaapkamer heeft een adembenemend zicht en kijkt uit op Central Park.

Wonen in Manhattan, het is voor velen een droom en dat zal het voor de meesten ook blijven. Wie er iets wil huren legt gemiddeld 3.000 dollar of 2.500 euro per maand op de plank. Nochtans kan je er nauwelijks je auto kwijt en leef je er als sardientjes in een blik - voortdurend in het lawaai. Toch zijn er gekken (met veel geld) die er alles aan zouden willen doen om de buurman te worden van een van dé meest bekende personen ter wereld. Zoals Sting of Denzel Washington die in het One57 wonen, een van meest luxueuze flatgebouwen van de stad.

En eerlijk: sommige flats zijn ook niet zoals andere. Ze hebben duizelingwekkende vergezichten, zijn een pak groter dan de éénkamerappartementjes en bieden zelfs een spa voor huisdieren, een portier, personal trainers en... klimmuren. Maar alles heeft z'n prijs. In het gebouw staat nu een flat te koop voor een duizelingwekkende 52 miljoen dollar (43 miljoen euro) of uitgerekend ongeveer 200.000 dollar (of 168.000 euro) per maand. Met een oppervlakte van bijna 600 vierkante meter en vier slaapkamers is de flat een pak groter dan een huis.

De foto's zeggen genoeg: er is een binnenzwembad dat uitkijkt op Carnegie Hall, 24/7 roomservice en staf die perfect meertalig is zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. En hé, dromen mag altijd, niet?

