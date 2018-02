Het mooiste kantoorgebouw ter wereld? Hier werken de 12.000 creatieve breinen van Apple FT

07 februari 2018

17u34 2 Wonen Dat technologiegigant Apple niet in een achterkamertje zou huizen, ligt voor de hand. Maar wat het nieuwe Apple Park in Cupertino, voorstad van San Francisco, te bieden heeft, doet monden openvallen. Toch bij fans die wat architecturale hoogstandjes kunnen smaken.

De ufo of 'spaceship' - toepasselijke bijnaam die het ronde complex van 260.000 vierkante meter sinds de bouw ervan in 2013 verwierf - kreeg een prijskaartje van 5 miljard euro. Intussen, ruim vier jaar later, loopt het project op z'n einde. Binnen goed een maand nemen alle twaalfduizend werknemers er eindelijk hun intrek. En godzijdank zijn diegenen die er sinds eind vorig jaar al huizen, zo fier op hun "cadeautje" - want zo noemde Steve Jobs zijn paradepaardje - dat ze massaal foto's nemen. Pers en fotografen worden in Apple Park immers nog altijd vakkundig geweerd. Tachtig procent van de site, 71 hectare groot, bestaat trouwens uit groen. Met bomen en planten die tegen de droogte bestand zijn. En inheems. Op het centrale binnenplein is er nog een kunstmatig aangelegde vijver. Is dit het mooiste kantoorgebouw ter wereld?

