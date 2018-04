Livios Magazine Gesponsorde inhoud Het geheim van een zalig warme douche Aangeboden door Remeha

18 april 2018

09u14 0 Wonen Brr, het moet een van de meest vervelende dingen zijn: onder de douche kruipen en eerst een paar minuten staan rillen voor er warm water uit de kraan komt. Of erger nog, je droomt even weg onder de zalig warme straal en plots is het water op en moet je je haar uitspoelen met koud water. Tijd om op zoek te gaan naar het perfecte warmwatertoestel zodat douchen weer een zalig zenmoment wordt.

Doorstroomtoestel: zuinig en snel

Is jouw huis voorzien van één badkamer en keuken, dan heb je een normale warmwatervraag. In dit geval voldoet een goed combitoestel om je gewenste comfort te behalen.

De combi-uitvoering van de Remeha Calenta Ace combineert een condenserende gasketel met een doorstromer. Het water komt rechtstreeks uit de leiding, gaat door een krachtige warmtewisselaar en warmt supersnel op. Het energieverlies is bij deze methode minimaal omdat het water verwarmd wordt op het moment dat je de kraan opendraait. Je kan de techniek vergelijken met die van een koffiezetapparaat.

Tip: Kijk naar de capaciteit

De meeste verwarmingsketels hebben een doorstroomcapaciteit van 12 liter per minuut. Dat wil zeggen dat je ketel 12 liter warm water van 40°C pér minuut kan doorsturen naar je kraan. Dat is maar nipt. De Remeha Calenta Ace Combi haalt een capaciteit van 17 tot 19 liter per minuut, zo weet je zeker dat je niet eindigt onder een koude douche.

Boiler met gaswandketel: voor echte waterratten

Is je gezin wat groter en je huis voorzien van twee badkamers, dan gebeurt het al eens vaker dat er twee douches tegelijk worden opengedraaid. Ook als je een regendouche of watervalkraan vlot wil laten werken, is een boiler de beste keuze om op ieder moment overal in huis warm water te kunnen gebruiken.

Het grote voordeel van een boiler is dat er voortdurend een grote hoeveelheid warm water klaar is voor gebruik. De verwarmingsketel warmt het water in het geïsoleerd voorraadvat op voorhand op en warmt af en toe bij totdat je de kraan openzet. Belangrijk: kies voor een boiler van minstens 100 à 150 liter en zorg ervoor dat je verwarmingsketel perfect is afgesteld. Met de Aqua Plus (Pro)-boiler in combinatie met Calenta Ace -gaswandketel van Remeha zijn alle technieken tot in de puntjes op elkaar afgestemd.

Tip: Let op je leidingen

Hoe minder afstand je water moet afleggen, hoe minder warmte je onderweg verliest en hoe sneller er warm water uit je kraan stroomt. Ook de diameter van je waterleidingen is van belang. Een regendouche vraagt grotere leidingen dan een standaarddouchekop, iets om van bij het begin rekening mee te houden.

Al aan de zon gedacht?

Natuurlijk! Maar heb je al overwogen om de zon aan het werk te zetten om jouw water op te warmen door een zonneboiler te installeren? Deze hernieuwbare techniek verwarmt je water gratis met zonnecollectoren. Bovendien is een zonneboiler sinds kort extra gunstig voor je E-peil.

