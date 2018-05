Het geheim van deze energieneutrale betonwoning (E8!) zit in een piepkleine box van 3 m² Jolijn Vandebeek

Concrete House, de specialist in prefab betonbouw, bouwde een energieneutrale kijkwoning in het Vlaams-Brabantse Herent. De bouwsite Livios ging naar de housewarming en kwam terug met dit portret!

“De vraag naar betonbouw stijgt”, vertelt Steven Van Olmen, zaakvoerder van Concrete House. “Met deze bouwmethode bouw je snel een woning zonder in te boeten op design en ruimtegevoel. Zeker bij moderne huizen behaal je dankzij betonbouw nog het strenge S-peil, terwijl je veel architecturale vrijheid hebt. Zo kan je zelfs grote overspanningen maken en toch een aangenaam klimaat behouden.”

Kant-en-klaar in 6 maanden

“Bouwgronden worden steeds kleiner”, zegt Steven Van Olmen. “Vanop straat oogt de kijkwoning niet zo groot, maar eens je binnen bent, ontdek je hoe ruim ze eigenlijk is. Hiermee tonen we aan dat een compacte woning niet per se klein hoeft te zijn. De woning telt drie verdiepingen van 120 m² waardoor je toch een groot bouwvolume hebt.”

“Het daglicht dringt door tot ver in de kelder, die als volwaardige leefruimte gebruikt kan worden. Deze kijkwoning werd in zes maanden tijd gebouwd. Je moet twee maanden tellen voor de gesloten, winddichte ruwbouw en nog eens vier maanden voor de afwerking.”

Energiebox met zonnebatterij

Ook op het vlak van hernieuwbare energie scoort de kijkwoning goed. In een ‘energiebox’ van 3 m² worden alle technieken samengebracht. In deze ruimte bevinden zich:

• Een warmtepomp;

• Een zonneboiler;

• Een ventilatie-unit;

• Een batterijpakket;

• Een extra groot warmwaterbuffervat.

Behalve de warmtepomp zijn er ook drie zonnecollectoren aangesloten op het warmwaterbuffervat. Van de 21 PV-panelen op het dak zijn er vijf op de batterij aangesloten. “Dankzij de batterij blijven de vitale functies, zoals basisverlichting en de diepvriezer, beschikbaar als de elektriciteit uitvalt”, zegt Steven Van Olmen.

“De sturing houdt rekening met de komst van de slimme teller, zodat je de beschikbare energie kan gebruiken op de momenten van de productie en zodat je kan afschakelen op piekmomenten als de prijs van de elektriciteit duur wordt.”

Energetische knalprestaties

Deze energieneutrale woning met moderne architectuur en veel lichtinval heeft een S-peil van 23 en E-peil van 8. “Het lage S-peil is mogelijk dankzij de thermische inertie en luchtdichtheid van beton en de compactheid van de woning”, aldus Steven Van Olmen. “De vele grote ramen en het grotere energievat worden afgestraft, maar toch hebben we een E-peil van 8 bereikt.”

34 euro per maand

Het resultaat van al die investeringen? Een energiefactuur van nul euro! “Het gebruik van zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp en de opslag van warm water en elektriciteit zorgen ervoor dat de woning zelfvoorzienend is tijdens piekmomenten. We betalen alleen de maandelijkse kost van 34 euro voor de bijdrage aan het energiefonds en prosumententarief”, aldus Steven

