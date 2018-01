Helft minder hout verbruiken in je kachel? Nieuw energielabel helpt je op weg Jolijn Vandebeek

14u22

Vanaf 1 januari 2018 is het Europees energielabel dat je al kent van bij koelkasten en wasmachines ook verplicht voor haarden en kachels. "Met een nieuw model met energielabel A bespaar je tot 50%", vertelt specialist Wim Vanlede van Stroomop aan de bouwsite Livios. Waar moet je op letten als je een nieuwe kachel koopt?

Stroomop Kachels zonder energielabel mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer verkocht worden.

Je hebt vast al gehoord over het energielabel, maar wat zegt het nu over je kachel? Het geeft de energie-efficiëntiescore weer met letters en plusjes van A+++ tot G. Hoe hoger de score, hoe lager het energieverbruik van een kachel. Verdelers moeten het label duidelijk presenteren bij de kachel in de showroom en ook online. Kachels zonder label mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer verkocht worden.

Waarom hebben kachels een energielabel nodig?

Kachels gebruiken energie om warmte te produceren. Daarom is het zinvol om bij je aankoop naar het energielabel te kijken. Dit geeft weer hoe efficiënt de kachel met energie omgaat. Hoe zuiniger de kachel, hoe lager het energieverbruik. En hoe beter voor je portemonnee.

Wie bepaalt de energie-efficiëntie?

Europa heeft strenge regels opgesteld over hoe je het energielabel moet berekenen. Het meten en berekenen is de taak van de fabrikant. Hij berekent de energie-efficiëntie-index (EEI) door rekening te houden met de volgende parameters:

• het energetisch rendement

• het type brandstof (pelletkachels: klasse A tot A++, houtkachels: klasse B tot A+, gastoestellen en kolenkachels: klasse D tot A, open haarden: klasse G tot E)

• energiebesparende functies (thermostaat, afstandsbedieningen…)

• het eventueel elektriciteitsverbruik (verlichting, convectieventilator…)

• de aanwezigheid van een permanente waakvlam



Niet te verwarren met Europees Ecolabel

De Europese richtlijn Ecodesign legt de niveaus voor energetische en milieuprestaties vast waaraan de producten die op de Europese markt verkocht worden moeten voldoen. Vanaf 1 januari geldt deze richtlijn ook voor kachels en haarden en zal dan niet enkel rekening houden met het rendement en de brandstof, maar ook met de uitstoot van fijnstof en automatische luchtregeling. Het EU Ecolabel zegt dus naast de energetische score ook iets over de milieuvriendelijkheid van een kachel terwijl het energielabel enkel over de energie-efficiëntie gaat.

Is jouw kachel aan vervanging toe?

“Het energielabel mag niet de enige factor zijn om te kijken of je kachel energie-efficiënt is”, vertelt Wim Vanlede van Stroomop. “Een kachel die ouder is dan vijftien jaar is aan vervanging toe. Je ziet dit onder andere aan het houtverbruik. Een kachel verbruikt gemiddeld 1,5 kg tot 3 kg hout per uur. Als je meer moet gebruiken voor dezelfde warmte is je kachel minder energie-efficiënt. Met een nieuw model met energielabel A bespaar je tot 50% brandstof.”

