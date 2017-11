Heidi stript en renoveert volledig appartement voor nog geen 30.000 euro. Doe jij het haar na? Tom Mondelaers

10u15

Heidi Bottu renoveerde haar appartement in Kessel-Lo voor nog geen 30.000 euro. Wonen Verbouwen voor minder dan 30.000 euro, onmogelijk? Niet voor Heidi Bottu. Deze jonge IT-ingenieur verbouwde haar appartement in Kessel-Lo bijna helemaal zelf. Dit zijn haar tips!

Wat als je zélf de handen uit de mouwen steekt voor je bouw of renovatie? Dan bespaar je een pak geld! Dat bewijst Heidi Bottu uit Kessel-Lo. Ze verbouwde haar appartement van 60 m² bijna helemaal zelf, met af en toe wat hulp van vrienden en familie. “We hebben het hele appartement gestript, inclusief de afbraak van water- en elektriciteitsleidingen”, vertelt ze aan de bouwsite Livios. “De muren zijn wel allemaal blijven staan.”

Bekijk hier de foto's van Heidi's appartement voor en na de renovatie.

Dit deed Heidi zelf

“We hebben alles uitgebroken: vloeren, muurtegels, het behang, deuren, inbouwkasten, de badkamer, keuken en het toilet”, vertelt Heidi. Vervolgens nam ze zelf een flink stuk van de bouwwerken in handen:

- Installatie sanitair

- Afwerking toilet

- Plaatsen badkamer

- Plaatsen laminaat

- Schilderwerken

Dit heeft ze laten doen

Voor sommige werken heeft Heidi een specialist ingeschakeld. Concreet gaat het over:

- Installatie elektriciteit

- Pleisterwerken

- Chape

- Vloeren

- Tegelwerken

- Plaatsen keuken

- Plaatsen deuren en inbouwkast

Piepklein en toch ruim

Heidi’s verbouwing was niet alleen een budgettaire uitdaging. Ook creatief haalde ze het onderste uit de kan. Ze toverde haar versleten badkamer van nauwelijks 2 meter op 1,5 meter om tot sfeervol rustplekje, inclusief wasmachine! “Er stond een klein zitbad, een lavabo en een bidet. Ik wilde meer ruimtegevoel. Daarom heb ik gewerkt met grote, witte tegels en een groot wastafeltablet waaronder ik de wasmachine en een klein zelfgemaakt meubel heb weggewerkt. Daarboven hangt een brede spiegelkast van 1 m met geïntegreerde verlichting, om het ruimtegevoel te vergroten.”

Slimme ingreep: de badkamer is eigenlijk te klein voor een bad, dus verruilde Heidi haar oude zitbad voor een praktische inloopdouche. “Ik ben echt trots op mijn kleine, maar handige badkamer”, zegt ze.

Eindfactuur: minder dan 30.000 euro

De volledige metamorfose van Heidi’s eenslaapkamerappartement nam zes maanden in beslag. Prijskaartje? “Nog geen 30.000 euro, waarvan ongeveer 4.000 euro naar de badkamerrenovatie ging.”

Heidi’s budgettips

Plan jij ook een kleine verbouwing? Dit zijn de tips van Heidi:

1. “Investeer genoeg tijd om ideeën op te doen en om na te gaan hoe je ze precies moet uitvoeren. Dat is de belangrijkste les die ik tijdens mijn renovatie heb geleerd. Over mijn badkamer heb ik even lang nagedacht als dat ik eraan gewerkt heb.”

2. “Lees blogs en artikels over verbouwingen en handige oplossingen voor kleine ruimtes. De foto’s op Pinterest hebben mij veel geholpen en ik heb vooral ook veel gehad aan Livios. (graag gedaan, Heidi!, red.) Daardoor ben ik perfect binnen mijn budget gebleven zonder dat ik heb moeten inboeten aan kwaliteit en comfort.”

Heb jij zelf ook een mooi bouw- of renovatieverhaal? Deel het met ons via redactie@livios.be.

