Heb jij de ideale maten? Deze ruimte heb je nodig per kamer Jolijn Vandebeek

10u14

Bron: Livios 0 SFAR Interieur & Architecten Een kleine ruimte slim inrichten Wonen De laatste twintig jaar bouwen we alsmaar kleiner. In 2000 had een vergunde nieuwbouw in Vlaanderen een oppervlakte van 160 m², vandaag is dat nog slechts 133 m². En in Wallonië amper 129 m². Maar betekent een kleinere oppervlakte ook een lager wooncomfort? Hoeveel ruimte heb je écht nodig om comfortabel te wonen? Drie architecten deelden hun ontwerptips met de bouwsite Livios

Sociale minima: 71,5 m² voor gezin van vier

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen telt voor een sociale woning een gemiddelde oppervlakte van 71,5 m² voor een gezin met twee kinderen. Ze hanteren hierbij de volgende minimumoppervlaktes:

• Inkomzone met vestiaire: 1,5 m²

• Leefruimte: 26 m²

• Keuken: 6 m²

• Slaapkamer ouders: 11 m²

• Slaapkamer kind: 7 m²

• Badkamer met toilet: 6 m²

• Berging: 7 m²

Lees hier het volledige artikel.

Comfortabel wonen op 71,5 m²?

Is deze oppervlakte realistisch? “Je kan hier redelijk aangenaam wonen als je de dienende ruimtes zoals de badkamer en berging vergroot”, vertelt architect Ismaël Gielen van R2Livin. “Voor een badkamer voorzien wij toch minstens 2,4 op 3 meter. In een berging heb je naast je wasmachine en droogkast minstens drie rekken van 90 x 40 cm nodig. Verder is de oppervlakte van de keuken klein, maar wel doenbaar om in te koken. Als je wil leven in je keuken, is het een ander verhaal.”

Joeri Dautzenberg van X-act Architecten zou de keuken ook vergroten. “De keuken is tegenwoordig de belangrijkste plaats in een woning. Wij voorzien gemiddeld 11 tot 12 m². Je kan deze ruimte groter laten lijken als je een open keuken kiest. De oppervlakte van de leefruimte en badkamer vind ik groot genoeg, maar de slaapkamers zou ik groter maken. Wij voorzien minstens 9 m² voor een kinderslaapkamer en 12 m² voor de ouderslaapkamer. Een berging is eigenlijk nooit groot genoeg, maar als je weinig ruimte hebt, zou ik hierop besparen”, besluit Joeri.

Kleiner wonen, de nieuwe trend?

“We merken dat de budgetten kleiner worden, maar dat mensen daarom niet kleiner willen wonen”, vertelt Ismaël. “Door hun lager budget zijn ze wel genoodzaakt om ruimte te besparen. Voor een kleine woning voorzien we 80 m² voor het gelijkvloers en 60 tot 70 m² voor de bovenverdieping. We merken dat jonge koppels nog steeds een ruime woning willen, die ze in de loop der jaren afwerken om toch te besparen. Oudere koppels vinden een afgewerkt huis veel belangrijker en kiezen daarom sneller voor een kleiner, maar afgewerkt huis.”

Ook bij X-act Architecten merken ze dat de woningprijs per vierkante meter stijgt en mensen kleiner moeten bouwen. “Voor een kleine woning voorzien wij een bewoonbare oppervlakte van 120 tot 150 m²”, vertelt Joeri. “Bouwen is tegenwoordig duurder, dus moeten de mensen besparen op oppervlakte. Toch willen ze met dit beperkt budget zoveel mogelijk ruimte creëren. Wij proberen daarom slimme ontwerpen aan te bieden door bijvoorbeeld meubels te integreren in onze bouwontwerpen, zoals een zitraam.”

Gezellig cocoonen in kleine woonkamer

Een woontrend die terug in is en waarmee je ruimte bespaart? Cocoonen. “Mensen willen geen grote open ruimte meer waar hun zetel het middelpunt van de ruimte vormt. Maar een gezellige, compacte ruimte. Hier trekken ze zich na hun werk of in het weekend terug. De woonkamer is steeds vaker dé plaats bij uitstek om te cocoonen”, vertelt Joeri.

Slim met kleine ruimtes omgaan

Heeft jouw woning niet de ideale maten? Lees dan de tips van interieurarchitect Bart Appeltans van SFAR.

