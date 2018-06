Heb je een architect nodig voor een veranda? Schauvliege past regels aan avh

15 juni 2018

15u45

Bron: Belga 0 Wonen Wat is een veranda en wat niet? De bestaande Vlaamse regelgeving leidt in de praktijk soms tot discussie waardoor het niet altijd duidelijk is bij welke werken de tussenkomst van een architect nodig is of niet. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) past de regelgeving daarom aan. Zo is er voortaan geen architect nodig "voor veranda's of gelijkaardige constructies, voor zover deze voor minstens 75 procent uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaan".

Moet je voor het plaatsen van een veranda een architect inschakelen of niet? Volgens de bestaande Vlaamse regels is een architect niet nodig wanneer je bijvoorbeeld een veranda of overdekt terras van maximum 40 vierkante meter plaatst.

Wat is een veranda?

Maar in de praktijk bestaat er soms discussie over wat er onder een veranda verstaan wordt. Traditioneel gaat het om constructies die volledig in glas zijn opgetrokken. Maar steeds vaker bestaan delen van een aanbouw niet uit glas. Wat bijvoorbeeld met een aanbouw met een gesloten plat dak en gedeeltelijk gesloten wanden? Is dat een veranda? En is er dan een architect nodig of niet?

Bovendien interpreteren niet alle gemeenten de regelgeving op dezelfde manier, waardoor de ene gemeente een architect eist en de andere niet.

Om een einde te maken aan die 'veranda-verwarring' past minister Schauvliege het besluit nu aan. Voortaan is een architect niet meer nodig "voor veranda's of gelijkaardige constructies, voor zover deze voor minstens 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaan". "Hierbij wordt zowel de dak- als de geveloppervlakte opgeteld", klinkt het. Als het plaatsen van de aanbouw de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengt, blijft de tussenkomst van een architect nodig.