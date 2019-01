Handige tips om je kleine keuken optimaal te benutten Aaron Eerdekens

17 januari 2019

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Een kleine keuken is geen nadeel als je de ruimte gewoon efficiënt indeelt. Ontwerpster Sanne Clous van Van Marcke nam onlangs zo’n keuken onder handen. Met enkele handige ontwerptrucs benutte ze de beschikbare ruimte optimaal en maakte ze de keuken zo gebruiksvriendelijk mogelijk. Op de Een kleine keuken is geen nadeel als je de ruimte gewoon efficiënt indeelt.gebruiksvriendelijk mogelijk. Op de bouwsite Livios ontdek je hoe ze dat voor elkaar kreeg.

Twee in één

Om te beginnen maakte ze gebruik van een koel-vriescombinatie. Zo heb je maar één hoge kast nodig voor je koelkast én diepvriezer. Haar ovenkeuze ligt in dezelfde lijn. In plaats van één oven van 60 cm hoog koos Sanne voor twee 45 cm hoge ovens in één kast: een gewone en een combi-oven. Die extra ruimte is handig als je iets groters klaarmaakt of tegelijkertijd vier pizza’s bakt. De kasten boven en onder de ovens gebruik je als opbergruimte. Lees hier hoe je extra opbergruimte kan creëren.

Benut je verloren hoek

Wat met de kast onder je spoeltafel? Die installeer je volgens Sanne best in een hoek. Zo gaat die ruimte niet verloren en heb je extra plaats op je keukenblad. In deze keuken bevindt de keukenboiler zich helemaal in de hoek van de spoelkast. Daardoor benut je de opbergruimte van die kast toch nog optimaal. Bovendien kan je aan je boiler zonder dat die in de weg zit en spaar je een extra kost uit.

Tip: 14 inrichtingstips voor een compacte en praktische keuken.

Verstop je dampkap

Uit een ingebouwde dampkap haal je dubbel voordeel: je bespaart plaats en het oogt mooi. In dit ontwerp werkte Sanne de dampkap mét motor helemaal weg in de kast boven het vuur. Ook in de kast zelf is die volledig onzichtbaar. Bovendien heb je er zo zelfs plaats voor kruidenschapjes. Klap je je dampkap uit? Dan beschermt die je fronten tegen kookdampen. Klap je dampkap weer in en hij is helemaal weg. Ga zoals Sanne bovendien voor een stille dampkap met een sterke afzuigkracht.

Lades, lades, lades

Een klassieker: gebruik zoveel mogelijk lades. Ideaal om je potten, pannen en bestek in op te bergen. Maar ook voor je vuilnisbak. Interne lades zijn een extra troef. Visueel heb je dan nog steeds twee schuiven, maar je kan er een extra besteklade in kwijt. Heb je toch graag drie schuiven? Doe zoals Sanne en steek er meenemers in. Zo komt de eerste schuif automatisch mee als je de lade opent. Met een knopje doe je de lade weer dicht.

Lees ook: Dit zijn wél de ideale afmetingen van je keuken

Ga voor greeploos

De fronten in deze keuken bestaan uit kunststof. Een stevig materiaal, maar met inox maak je het geheel nog sterker. Daarom gebruikte Sanne inox greeplijsten en plinten. Het werkblad en de spatwand hebben dan weer een marmerlook en bestaan uit hittebestendig en krasvrij keramiek. Of je er nu op snijdt of er een hete pan op neerzet, keramiek kan er tegen. Met keramiek en inox beperk je ook de schade als je je keuken stofzuigt. Met het oog op extra onderhoudsvriendelijkheid maakte Sanne de keuken greeploos: doorlopende inox greeplijsten poets je in een wip.

Tip: Is jouw keuken aan renovatie toe? Bestel hier je gratis verbouwmagazine ‘Keuken en huishoudtoestellen’ van Verstandig Bouwen.

