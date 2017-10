Groeiend tekort aan ingenieurs in de bouw jv

07u15

Bron: Belga 0 thinkstock Wonen De Vlaamse Confederatie Bouw wil het imago van de bouw verbeteren, zodat meer ingenieurs en IT'ers voor de sector kiezen. Die kent immers een groeiend tekort aan bijvoorbeeld ingenieurs. De bouw is steeds meer een technologische sector die de nieuwste evoluties in wetenschap en techniek integreert, luidt de boodschap.

De Vlaamse Confederatie Bouw stelt vandaag haar Visierapport 2017 'Mens en Technologie' voor. De nadruk ligt daarbij op de verwachte uitstroom van meer dan 20.000 medewerkers, vooral bouwarbeiders, die de komende tien jaar op pensioen gaan. Maar de laatste jaren daalt net de instroom van jonge arbeidskrachten uit de bouwopleidingen in het secundair fors.



Ook de masteropleidingen voor de bouw tellen steeds minder inschrijven, aldus de Confederatie. Zo is de laatste acht jaar het aantal inschrijvingen voor burgerlijk ingenieur bouw met 54 procent gedaald. Voor industrieel ingenieur bouw is er wel een stijging met 28 procent en bij ingenieur-architect een daling met 1 procent. Volgens de sectororganisatie staan er inmiddels 3.000 vacatures open bij de VDAB voor ingenieurs/projectleiders. Ter vergelijking: voor de metselaars gaat het om 1.200 vacatures.



"We hebben ons imago tegen. Velen associëren de bouwsector met bakstenen en beton, terwijl wij bezig zijn met ICT, robots en 3D-printing. Er zit in de bouw meer innovatie dan in vele andere sectoren", zegt Marc Dillen, directeur Vlaamse Confederatie Bouw.



Met een blog, www.stembouw.be, wil de VCB het tij keren. De blog moet meer kenbaarheid geven aan het technologische karakter om jongeren warm te maken voor de sector.