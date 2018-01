Gratis advies, (ver)bouwboek en infosessies op de eerste bouwbeurs van 2018 Vicky Macken

11u22 0 bouw&reno Doe op bouw&reno tonnen inspiratie op voor jouw (ver)bouwproject. Wonen Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 januari 2018 is Antwerp Expo hét middelpunt van de bouw-, renovatie- en immobiliënsector. Haal als (ver)bouwer hier je hartje op tijdens bouw&reno! Waarom loont deze beurs zeker de moeite?

Bouwen of renoveren blijft de beste investering

Flink wat studies tonen aan dat een eigen woonst de beste belegging is, in goede en kwade dagen. Dus: wil je een woning kopen of (ver)bouwen? Wil je graag je interieur opfrissen of je huis uitbreiden? Breng dan zeker een bezoekje aan bouw&reno. Daar vind je negen dagen lang alle mogelijke tips en tricks, nuttige adressen en creatieve ideeën voor een geslaagd (ver)bouwproject.

Meer dan 250 exposanten

De vier hallen van Antwerp Expo zullen tot in de kleinste hoekjes gevuld zijn met zo’n 250 enthousiaste exposanten. Je krijgt een duidelijk overzicht van alles wat de bouwsector op dit moment te bieden heeft.

Je ontdekt er ook de laatste trends en de nieuwste technieken uit de bouw- en renovatiesector. Je vindt er niet alleen de producten of materialen waarnaar je (misschien al lang) op zoek bent, maar ook de vakman die ze kan komen plaatsen.

Gratis inkom op Livios-dagen

Op zaterdag 13 en 20 januari is het Liviosdag op bouw&reno! De normale toegangsprijs per persoon bedraagt 10 euro, maar het volstaat om je te registreren op Livios.be om de beurs kosteloos te bezoeken.

> Vraag nu jouw gratis tickets aan!

Gratis (ver)bouwgids

Ook een must én gratis voor iedere (ver)bouwer: het bouw- en renovatieboek Verstandig Bouwen & Renoveren. Reserveer jouw exemplaar en kom hem oppikken op de beurs!

Krijg professioneel advies

Iedereen met bouw- of renovatieplannen heeft flink wat vragen en is op zoek naar objectieve antwoorden. Die krijg je tijdens bouw&reno van onder meer Architecten-Bouwers, Bouwunie, Eandis en Stad Antwerpen. Hun specialisten staan klaar om je gratis wegwijs te maken in het kluwen van regeltjes, normen en verplichtingen die bij een (ver)bouwproces komen kijken. Om een gratis adviessessie bij te wonen, schrijf je je vooraf in via www.bouwreno.be. De sessies zijn individueel en duren zo'n 20 minuten.

> Reserveer nu je plaats bij een adviseur naar keuze!

Livios-infosessie: betaalbaar wonen, een utopie?

Livios organiseert op 13 en 20 januari een gratis infosessie over het financiële plaatje van jouw bouwproject. Met onder meer antwoord op de volgende vragen:

• Welke impact heeft de woonbonus?

• Wat verandert er qua premies?

• Welke evolutie kennen de vastgoedprijzen?

• Drijft energiezuinig bouwen de kosten omhoog?

In 40 minuten helpt Tony Van Asch, financieel expert, je inschatten of (ver)bouwen haalbaar is voor jou. De infosessie is gratis, maar je moet je wel op voorhand inschrijven.

> Schrijf je hier in