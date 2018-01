Sleutel-op-de-deurwoning Gesponsorde inhoud Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning Aangeboden door Woningen Compere

Wonen Sleutel-op-de-deur bouwen, waarbij één bedrijf het hele bouwproces voor zijn rekening neemt en voor een instapklare woning zorgt, is populair dan ooit. Het is dan ook een manier van bouwen die zich aanpast aan ieders persoonlijke behoeftes én budget. Maar die populariteit heeft nog heel wat andere verklaringen.

1. Een betaalbare woning op maat

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, kan een sleutel op-de-deurwoning wél gepersonaliseerd en origineel zijn. Tegenwoordig hebben de meeste bouwbedrijven immers een groot aanbod van modelwoningen die ze kunnen aanpassen naargelang je individuele behoeftes en wensen. En zelfs dan is sleutel-op-de-deur bouwen nog goedkoper dan traditioneel bouwen.

Bouwbedrijf Woningen Compere biedt bijvoorbeeld meer dan tweehonderdentien personaliseerbare modelwoningen aan, de goedkoopste sleutel-op-de-deur woningen op de Belgische bouwmarkt. Het sleutel-op-de-deurbedrijf kan kwaliteitsvolle woningen aan lage prijzen aanbieden door te werken met standaardprocedures, goed beheerste methodes en hoogopgeleide teams, en materialen in groepsaankoop in te slaan.

2. Vast budget, nageleefde deadlines

Een groot voordeel van sleutel-op-de-deur bouwen is dat je tijdens het volledige bouwproject één contactpersoon bij het bouwbedrijf hebt. De firma waarbij je een contract ondertekent, leidt je hele bouwproject in goede banen, vanaf de administratieve opstart tot de oplevering van je woning. Tijdens de bouwwerken staat je persoonlijke werfleider je met raad en daad bij en dus kun je efficiënt en rechtstreeks communiceren met diegene die je bouwproject beheert. Je hoeft niet meer rond te telefoneren, op zoek naar die ene persoon die je vraag kan beantwoorden. Je gaat gewoon onmiddellijk aankloppen bij de werfleider, die op de hoogte is van je vollédige project.

Daarbovenop zijn alle onderaannemers goed op elkaar afgestemd, wat de vooruitgang op de werf ten goede komt, voor minder vertragingen en problemen zorgt en garandeert dat de deadlines gehaald worden. Uniek is ook dat je in het contract vanaf het begin het bouwbudget vastlegt, en zo niet voor verrassingen komt te staan. Op voorhand ken je de totaalprijs van je bouwproject én de details van elke fase.

3. Evolutieve woningen

Sinds de economische crisis zijn veel gezinnen ertoe gedwongen om hun koopkracht te verminderen. Bovendien ziet de gemiddelde jongvolwassene de aankoop of bouw van een huis niet meer als een prioriteit, door een tekort aan financiële middelen.

Om die lagere budgetten tegemoet te komen, bieden sommige bouwbedrijven evolutieve sleutel-op-de-deurwoningen aan, een woning die samen met jou en het project evolueert. Woningen Compere bouwt bijvoorbeeld eerst het gelijkvloers, om dan daarna, als je bankrekening het toelaat of je nood hebt aan extra ruimte, een volgende verdieping te bouwen. Een evolutieve woning past zich dus aan aan je leefgewoontes.