Glaswol: de beste keuze bij dakisolatie

14 november 2018

15u21 0 Wonen De beste investering voor jouw woning? Goed isoleren! Je geniet het hele jaar door van een optimaal wooncomfort, profiteert van een lagere energiefactuur en krijgt meer voor je woning bij een eventuele verkoop.

Wist je dat er 30% van de warmte in huis verloren gaat via je dak? Dakisolatie is niet alleen de belangrijkste stap om je woning energie-efficiënt te maken, je bespaart ook fiks op je stookkosten. Met het totaalsysteem van ISOVER kan je aan de slag voor een perfect luchtdicht geïsoleerd dak.

Akoestisch comfort

Om geluidshinder tot een minimum te beperken, is isolatie de oplossing bij uitstek voor je hellend dak. Via het massa-veer-massaprincipe worden geluidstrillingen achtereenvolgens opgevangen door de dakbedekking en het onderdak (massa), een laag glaswol­isolatie van minstens 16 cm (veer) en gipskartonplaten voor de binnenafwerking van je dak (massa). Hoe dikker de laag isolatie, hoe groter je akoestisch comfort.

Totaalsysteem

Om daken snel en efficiënt te isoleren, ontwikkelde ISOVER het ophangsysteem Suspente PlaGyp I. Daarmee breng je isolatie, ook een dubbele laag, correct aan. Unieke rondellen en doppen garanderen de luchtdichtheid van het naadloos aansluitende dampscherm. Met Vario® KB1 tape kleef je overlappingen tussen de dampschermbanen dicht, terwijl de dichtingsmastiek Vario® DoubleFit zorgt voor de perfecte aansluiting tussen het dampscherm en de omringende bouwdelen. Resultaat: een perfect luchtdichte afwerking, waarmee je bovendien flink op werkuren bespaart. In vergelijking met het traditioneel ophogen van kepers met hout is je dak tot 25% sneller klaar.

Optimale isolatiewaardes

Tegen 2020 moeten alle daken van woningen voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm en sinds begin dit jaar dien je rekening te houden met het S-peil voor nieuwbouw: een nieuwe indicator die aangeeft hoe energie-efficiënt je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak en vloeren) is. Hoe lager het S-peil, hoe minder energie je nodig hebt om je huis te verwarmen of te koelen. Voor 2018 geldt een S-peil van 31. Als je zonder zorgen aan alle eisen wil voldoen, zit je goed met de glaswolisolatie van ISOVER. Met 22 cm Isoconfort 35 of 20 cm Isoconfort 32 voldoe je aan het S-peil van S31 voor een nieuw spantendak. Voor een gordingendak, veelal bij renovatie, kom je tegemoet aan Umax 0.24 met 6 cm Isoconfort 35 tussen de kepers plus 12 cm Isoconfort 35 als 2de laag.

Duurzaam en gezond

Het belang van een goed geïsoleerde en luchtdichte bouwschil gaat verder dan je woning energiezuiniger maken. Voor ISOVER betekent duurzaamheid veel meer. Zo bestaat het glaswol van de isolatiespecialist grotendeels uit gerecycleerd glas en ook het werfafval kan opnieuw worden gebruikt. Bovendien zijn de isolatieproducten niet alleen goed voor de natuur, ook je gezondheid heeft er baat bij. ISOVER beschikt over het Eurofins Indoor Air Comfort Gold-label. Jouw garantie dat glaswol beter is voor je levenskwaliteit.

