Gipsplaten plaatsen: vermijd deze 6 flaters

Je hoeft geen fervente klusser te zijn je woonkamer in twee te delen, een zolder af te werken of een voorzetwand te plaatsen met gipsplaten. Toch hou je je beter aan een aantal basisregels. Er worden namelijk veel fouten gemaakt die je gemakkelijk kan vermijden. Bouwsite Livios somt ze voor je op.

Fout 1: opvoegen bij slechte weersomstandigheden

Begin pas met het opvoegen en afwerken van de gipsplaten als de temperatuur en de vochtigheidsgraad van het lokaal op hun definitieve peil liggen. Met andere woorden, het is geen goed idee om gipsplaten af te werken als de woning nog niet wind- en regendicht is of onder koude of vochtige omstandigheden. Dit kan leiden tot barstjes ter hoogte van de voegen.

Fout 2: geen rekening houden met de ondergrond

Om een barstvrij oppervlak te verkrijgen, pas je gipsplaten toe op een stabiele ondergrond. Breng je gipsplaten aan onder een dakconstructie? Gebruik dan een metalen of houten regelwerk om eventuele zettingen en spanningen van de dakconstructie op te vangen.

Fout 3: verkeerde afwerking kiezen voor aansluiting met andere materialen

Vermijd dat een wand of plafond uit gipsplaten 'ingeklemd' geraakt tussen de andere bouwkundige vlakken van het gebouw. Zo loop je een pak minder risico op barstvorming, bijvoorbeeld door veranderingen in vochtigheid en temperatuur.

Daar waar een gipsplaat een ander bouwonderdeel raakt, zoals een bepleisterde muur of plafond, moet je het plafond vrijmaken. Voorzie hiervoor een brede en decoratieve voeg (de zogenaamde schaduwvoeg), snij het voegproduct vrij met behulp van een soepel mes of breng een scheidingsband aan die je vooraf tegen het bouwonderdeel kleeft (na de voegwerken snij je het deel van de band dat uitsteekt eenvoudig weg).

Fout 4: afwerken zonder primer

Een gouden regel onder schilders: bestaat de ondergrond uit verschillende materialen, behandel het oppervlak eerst met een primer of een grondlaag. Zo voorkom je eventuele tintverschillen wanneer je de definitieve verflagen aanbrengt. Deze regel geldt ook voor gipsplaten. Het voegproduct en het karton van gipsplaten hebben namelijk een verschillende zuigend vermogen.

Je hebt ook een primer nodig als je behangpapier aanbrengt op de gipsplaat. Hierdoor vermijd je dat het karton van de gipsplaat loskomt als je na enkele jaren je behangpapier wenst te vervangen.

Fout 5: te dunne gipsplaat gebruiken

Dunne gipsplaten zijn gevoeliger voor doorbuigingen en vervormingen dan dikkere gipsplaten. Het is aan te raden om een plaat van minstens 12,5 mm dik te gebruiken op een draagstructuur uit hout of metaal.

Fout 6: verkeerd opvoegen van de randen

Om een vlakke wand of plafond te verkrijgen, moet je de voegen correct opvoegen. Het aanbrengen van het voegproduct gebeurt in verschillende fases. Respecteer telkens de minimale uithardingstijd van de onderliggende lagen. Perfect gladde en vlakke oppervlakken verkrijg je alleen door het volledige plafond of de hele wand van een dunne en gepaste afwerklaag te voorzien. Volg hierbij altijd de richtlijnen van de fabrikant.

