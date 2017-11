Gezin uit Zutendaal gaat wel héél ver voor nieuwe woning. “Iedereen dacht dat we ons geld kwijt waren.” Tom Mondelaers

Bron: Livios 0 Luc Daelemans Tom en Hannah bestelden hun houtskeletbouw in Letland. “Ik ben twee keer naar ginds gevlogen: eerst om te kijken of het bedrijf wel echt bestond, en daarna nog eens om onze plannen te bespreken." Wonen Een energiezuinige nieuwbouw van 240 m² voor de prijs van een luxewagen? Tom Cox bestelde zijn houtskeletwoning rechtstreeks bij de bron in Letland. Zou jij dat risico durven nemen?

Tom Cox is relatiebeheerder bij Bank Van Breda. Hij woont samen met zijn vrouw Hannah en hun kinderen Jill, Lars en Bram in een energiezuinige houtskeletbouw in Zutendaal. Het huis werd ontworpen door Lieve, de zus van Tom. “We wisten vooral wat we niet wilden: geen energievretend huis zoals onze toenmalige koopwoning uit de jaren 90”, vertelt Tom. “Zo kwamen we bij houtskeletbouw terecht.” De vader van Tom, een voormalige boswachter, stelde voor om het hout rechtstreeks bij de bron te kopen in Letland, waar houtskeletbouw zo’n 30% goedkoper is.

Bekijk hier de foto’s van de woning van Tom en Hannah.

Heen en weer mailen

Uiteindelijk kwam Tom terecht bij een bedrijf dat Noorse den verwerkt tot houtconstructies. “Ik ben twee keer naar ginds gevlogen: eerst om te kijken of het bedrijf wel echt bestond, en daarna nog eens om onze plannen te bespreken. De rest hebben we geregeld via mail.”

Niet iedereen was enthousiast over de plannen van het gezin. “Vrienden en kennissen waren ervan overtuigd dat we ons geld kwijt waren.” Maar eind goed al goed: enkele maanden na de bestelling kwam een vrachtwagen uit Letland de houten panelen afleveren in Zutendaal.

Ruwbouw in drie dagen

De houtskeletpanelen werden gemonteerd door een lokale aannemer. “De ruwbouw stond er op drie dagen, en exact zes maanden later zijn we verhuisd”, vertelt Tom. “Alles samen heeft de ruwbouw 71.141 euro gekost. En dat voor een huis van 240 m². Dat is groot, maar we wonen er ook met vijf. Bovendien is alles ontworpen volgens de principes van ‘meegroeiwonen’: we kunnen het huis aanpassen aan onze veranderende behoeften.”

Groene stroom voor 1.000 euro

Behalve goedkoop, bouwde het gezin-Cox ook erg energiezuinig. “Toen wij onze bouwaanvraag indienden, in 2013, was een E-peil van 70 verplicht. Maar wij hebben uiteindelijk een E-peil van 42 behaald, alleen door goed te isoleren.”

Tom heeft:

- Geen zonnepanelen

- Geen warmtepomp

- Geen zonneboiler

- Geen balansventilatie (systeem D)

“Het is naar mijn mening financiële zelfmoord om de nieuwste innovaties onmiddellijk in je huis te integreren. Met een beetje gezond verstand kom je veel verder”, zegt Tom. Hij heeft wél de nodige aansluitingen voorzien voor al deze technieken. “Maar het is niet dringend: we kopen momenteel groene stroom voor 1.000 euro per jaar en gas voor een bedrag van 750 euro per jaar.”

Het geheim van die lage energiefactuur? Isoleren, héél goed isoleren. Het huis van Tom is warm ingeduffeld:

- Dak: 24 cm PIR-isolatie (De grootste fouten bij dakisolatie)

- Vloeren: 12 cm PIR-isolatie (De grootste fouten bij vloerisolatie)

- Muren: 25 cm minerale wol

Geen ramen op het noorden

Bovendien werd in het ontwerp met tal van andere zaken rekening gehouden. Tom Cox: “We kozen voor een energie-efficiënte kubusvorm en hebben bewust geen ramen opgenomen in de noordgevel. Bovendien zijn alle ramen voorzien van drievoudig glas en zonwerende screens, is er alleen vloerverwarming op het gelijkvloers en maken we overal in huis gebruik van energiezuinige ledverlichting.”

