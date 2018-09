Gezellig kachelen in een nieuwbouw: “We kunnen ons geen leven zonder houtkachel inbeelden” Redactie

21 september 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Houtkachels en open haarden liggen opnieuw onder vuur. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij zijn ze de belangrijkste veroorzakers van het dodelijke fijnstof. Toch is houtverwarming allesbehalve ten dode opgeschreven. De Houtkachels en open haarden liggen opnieuw onder vuur. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij zijn ze de belangrijkste veroorzakers van het dodelijke fijnstof. Toch is houtverwarming allesbehalve ten dode opgeschreven. De bouwsite Livios zocht en vond bouwers die resoluut zweren bij een kachel.

Houtkachel voor warm water

Vijf jaar al is Geert Vermaut uit het West-Vlaamse Izegem bezig met de ‘vernieuwbouw’ van zijn zoon Sander. Maar het einde is in zicht. “Het is een bijna compleet nieuwe woning”, zegt Geert. “Want het oude huis is helemaal omringd door de nieuwe constructie, volledig in orde met de energie-eisen van vandaag. Muren, dak, vloeren, … Alles hebben we aangepakt.”

Om de woning straks te verwarmen, kozen Geert en Sander voor de combinatie van cv-ketel en een houtkachel. “Eerst wilden we een haard installeren. Maar nadat we beslisten om vloerverwarming te leggen, leek een houtkachel logischer. De kachel gebruiken we puur om warm water op te wekken, dus ook voor de vloerverwarming. Daarvoor hebben we een buffervat van 1.000 liter voorzien. De verwarmingsketel springt bij indien nodig, maar normaal gezien gaan we die niet veel nodig hebben.”

Waarom kozen ze voor hout? “We hebben enorm veel hout in ons bezit, dus voor ons was dit vanzelfsprekend. De gezellige sfeer is natuurlijk mooi meengenomen”, aldus Geert Vermaut.

Onafhankelijk van energieleverancier

Nick Van Gestel en Catheline Lourdaux installeerden een houtkachel in hun nieuwe houtskeletbouw, een lage-energiewoning met E-peil 13. Het koppel koos voor een vrijstaande houtkachel, die ze zowel voor hun centrale verwarming als sanitair warm water gebruiken. “Het grootste deel van de warmte die door de kachel geproduceerd wordt, gaat naar een buffervat dat gebruikt wordt voor de vloerverwarming en het sanitair warm water”, zegt Nick.

“Het buffervat is ook aangesloten op een zonneboiler die in de zomer en in de tussenseizoenen in de volledige warmtevraag kan voorzien. Door de goede isolatie en zonnewinsten via de ramen hoeven we tijdens het overgrote deel van de herfst en de lente, maar ook op zonnige winterdagen de kachel niet aan te maken.”

Van oververhitting door de kachel heeft het koppel geen last. “Omdat slechts een beperkt deel van de warmte rechtstreeks aan de ruimte wordt afgegeven. Aangezien het onze enige warmtebron is op winterdagen zonder zon, zijn we wel verplicht om de kachel op deze dagen aan te maken. Maar het is meestal voldoende om ze ’s avonds een twee- tot drietal uurtjes te laten branden om over voldoende warm sanitair water te beschikken en om de woning op temperatuur te houden tot de volgende avond.”

Waarom kozen ze voor hout? “Wij hadden in onze oude woning ook een kachel en konden ons niet inbeelden deze gezellige warmte te moeten missen. Bovendien is het een hernieuwbare energiebron waarbij je onafhankelijk bent van een energieleverancier”, vertelt Nick.

