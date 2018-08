Gerenoveerd droomhuis in Umbrië "Geen tuin en toch een magnifiek uitzicht: puur genieten!" Bjorn Cocquyt

04 augustus 2018

05u00 0 Wonen Het tweede verblijf van Ludo en Arlette is om diverse redenen uniek. Het ligt in een beschermd dorpje en is daar het enige met een zwembad. Geen enkel ander huis heeft ook zo’n waanzinnig uitzicht op het Umbrische landschap. ‘Dolce far niente’ — zalig nietsdoen — is hier op zijn plek.

Björn Cocquyt

Zo nu en dan lees je in de krant dat een heel Italiaans dorp voor een appel en een ei wordt verkocht in de hoop het zo van de ondergang te redden. Toen dat gebeurde bij een gehucht in de buurt van het Toscaanse Lucca dacht Ludo er even aan om toe te happen. «Ik ben niet snel bang en met die instelling kun je weleens een slag slaan. Uiteindelijk besliste ik het toch niet te doen, want de kosten waren te hoog: renoveren, rioleringen, waterleiding en een elektriciteitsnet aanleggen...», vertelt de Limburger.



Al kwamen hij en zijn vrouw Arlette in het Umbrische Piedicolle óók in een bijna uitgestorven gehucht terecht. «We zijn met amper een vijftiental eigenaars, maar toch is het voortbestaan niet bedreigd, omdat alle huizen al zijn of nog worden gerenoveerd. Op dit moment wordt zelfs de kerk opgeknapt. De charme van een paar eeuwen geleden heerst hier nog steeds.»

Ook hun huis, dat uit de 17de eeuw dateert, moest na de aankoop in 2006 flink onder handen genomen worden. «De prijs bedroeg slechts 55.000 euro. Dan mag je niet te veel verwachten», lacht Ludo. «De woning was verkrot en

braken we af, om ze nadien weer volledig herop te bouwen, want aan het uitzicht van de straat mocht niet geraakt worden.»

Schokbestendig

«De werkzaamheden duurden meer dan een jaar. Ik kwam elke maand langs en pas nadat ik alles gecontroleerd had, betaalde ik de facturen. Alles verliep zeer vlot, al was het een groot voordeel dat ik vlot Italiaans sprak. Ik leerde de taal toen ik nog mijn tegel- en natuursteenbedrijf had en vaak zaken deed met Italianen.»

De aannemers moesten niet alleen rekening houden met het beschermde karakter, maar de constructie moest ook aardbevingsbestendig gemaakt worden. «Dat is geen overbodige luxe. In 2016 was er 150 kilometer verderop, in L’Aquila, nog een zware schok die bijna 300 levens kostte. Die was voelbaar tot hier, maar wij hadden geen schade dankzij de maatregelen die we namen tijdens de bouw. Dat is ook de reden waarom het zwembad verankerd zit in de oude stadsmuur op ons perceel. Eerst kregen we er geen toelating voor, maar de gemeente stemde toch in omdat we op onze kosten de volledige omwalling opknapten. Zo hebben we het enige zwembad in een beschermd dorp in Italië.»

We hebben het enige zwembad in een

beschermd dorp in Italië. De gemeente stemde

in omdat we op onze kosten de volledige

omwalling opknapten



Uitkijkterrras

Dat is echter niet het enige unieke aan het buitenverblijf van Ludo en Arlette. Het verbluffende uitzicht is dat evenzeer. «We kunnen uren kijken naar het groene en heuvelachtige landschap dat kilometers ver reikt. Het is een lappendeken dat er elk seizoen anders uitziet. Voor ons is de zonsondergang nergens anders ter

wereld zo mooi als hier. Zelfs een onweer is

fantastisch om mee te maken door de bliksems die constant tussen de bergen inslaan. Ons terras is de perfecte plek om alles gade te slaan. Het liefste zitten we ’s avonds in een van de zeteltjes met een glaasje prosecco bij de hand. Dat is puur genieten.»



Ludo en Arlette beschouwen de natuur als hun tuin, want zelf hebben ze er geen. «Dat was een van de belangrijkste redenen om dit huis te

kopen. De meeste woningen in Italië staan op een groot perceel en het kost veel tijd om dat te onderhouden. Daar had ik absoluut geen zin in. Het enige klusje dat er is, is het onderhoud van het zwembad, maar daar hebben we iemand voor.»

Met familie

Als ze in Italië verblijven, is hun motto niet voor niets dolce far niente. Tot rust komen kost hier geen moeite. «Net daarom komen onze zoon Kim en schoondochter Daphne ook weleens naar Umbrië, om even te ontsnappen aan de drukte van hun charmehotel, wellness en

restaurant in Zepperen (Hoeve Roosbeek, red.). Elk jaar brengen we samen met hen én onze kleinkinderen Sante en Xymen hier een weekje door. Dat is natuurlijk een van de mooiste periodes van het jaar. We aperitieven lang, maken

uitstapjes naar een van de vele mooie dorpjes

in buurt en gaan ‘s avonds lekker eten. Wat wil een mens nog meer?»

Praktisch

De eigenaars: Ludo (66) en Arlette (65) Vanrutten uit Hasselt

Bouwjaar: 17de eeuw

Gerenoveerd: 2006

Oppervlaktes: 260 m² (bewoonbaar)

en 400 m² (perceel)

Locatie: Piedicolle, een gehucht

van Collazzone in Umbrië. Op 1.387 km van Brussel

Huis in feiten

School: Het huis uit de 17de eeuw heeft een rijke geschiedenis. Ooit werd het zelfs gebruikt als dorpsschool­tje. Nadien is het opgesplitst in verschillende delen. Ludo kocht eerst het rechtergedeelte en een paar jaar geleden kwam ook het hoekpand in zijn bezit. «Wie dat wil, kan er later één groot huis of een B&B van maken. Een deuropening vanuit onze woon-

kamer naar de studio volstaat dan voor een gastenverblijf met zes slaap- en badkamers, terwijl je als

eigenaar een aparte studio overhoudt.»

Italiaans: Het interieur heeft die typisch Italiaanse charme met veel houten plafonds, donkere meubels, lederen zetels... De traditionele terracottavloeren zijn vervangen door meer kleurrijke exemplaren.

De groentinten van de keuken en de maatkasten in de slaapkamer leggen een link naar de landelijke omgeving.

Natuursteen: Als voormalig handelaar in natuursteen kent Ludo alles van het product. Voor het terras koos hij daarom niet voor een bleke Italiaanse steen, maar voor een Vietnamese variant. «Die wordt minder snel vuil en door de bruine tinten wordt de zon minder hard weerkaatst, wat aangenamer is voor de ogen.»

Kom hier zelf

met vakantie

Omdat ze er maar maximaal zes weken per jaar verblijven, verhuren Ludo en Arlette hun vakantiedomein. Het bestaat uit drie aparte delen die je ook samen kunt boeken: twee huizen met elk drie tweepersoonskamers en een studio met één slaapkamer. Elk deel beschikt over een eigen zithoek, keuken, één of meerdere badkamers en een terras. Het zwembad is gemeenschappelijk. Het domein is een ideale uitvalsbasis voor wie op zoek is naar rust, gastronomie en cultuur. In de buurt vind je tal van historische steden en dorpjes — Perugia, Assisi, Foligno, Toledo, Todi en Orvieto — en ook het Transimenomeer is niet echt ver. Boeken kan op www.belvilla.be (huiscode IT-06050-28) en op 03/808 09 54.

Als je het domein in zijn geheel (18 personen) huurt, betaal je 3.060 euro per week in het hoogseizoen. Een huis voor 8 personen kost dan 1.623 euro, de studio 485 euro.