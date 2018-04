Livios Magazine Gesponsorde inhoud Geniale tips om alles uit je keuken te halen Aangeboden door Dovy

18 april 2018

08u53 0 Wonen Details tellen, zeker in je keuken. Je werkt niet alleen comfortabeler, je geniet er eens te meer van. Daarom deelt Dovy zijn inzichten – gebaseerd op jarenlange ervaring – met jou. Door volgende slimme trucs te volgen win je twee keer: iedere vierkante centimeter is benut én je keuken is superhandig in gebruik.

1. Extra kastruimte

Onderkasten zijn standaard 58 cm diep. Door te kiezen voor millimetermaatwerk van Dovy win je tot wel 20% aan plaats: in de hoogte, maar ook in de diepte. Diepere kasten (tot 63 cm) betekenen een dieper werkblad en dus extra werkruimte. Ook lage plinten zorgen voor hogere onderkasten en dus meer plaats. Zo kan er gemakkelijk nog een legplank bij.

2. Meer werkblad

Een standaard werkblad op zijn beurt is 60 cm diep, maar daar kan je makkelijk van afwijken. Door te kiezen voor een dieper werkblad van minstens 65 cm win je werkruimte en creëer je meer plaats voor keukentoestellen. Zo kan je de koffiemachine, broodrooster of keukenrobot optimaal gebruiken. Nog een tip: voorzie meteen voldoende stopcontacten, zo hoef je niet te kiezen tussen je smartphone opladen of de soep mixen.

3. “Ongelofelijk wat maatwerk kan”

Katrijn en Maarten zochten een oplossing voor hun keuken met een steunpilaar. “We lieten verschillende keukenbouwers langskomen, bij de meeste voorstellen zouden we een meter opbergruimte verliezen. Daarop stapten we naar Dovy. Hun ontwerper werkte een kolomkast uit mét steunpilaar in het midden. Zo haalden we het maximum uit onze keuken, dat kan alleen met maatwerk.”

4. Zwierig uit de hoek

Heeft je keuken een L-vorm, dan zijn creatieve oplossingen om de hoeken beter te benutten zeker welkom. Het draaiplateau is al decennialang een vaste waarde om hoekkasten makkelijk toegankelijk te maken. Ergonomisch én praktisch: jij moet niet op de knieën gaan, want de potten en pannen komen je tegemoet dankzij de uittrekbare draaivlakken.

5. Slim gezien

Kies voor een draaiplateau met antisliplaag, zo voorkom je dat je keuken­gerief verschuift.

