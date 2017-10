Geniaal: handig kleinood maakt elke voordeur slim Vicky Macken

10u31 1 Livios Wonen Iedereen kent deze situatie: je staat overladen met boodschappen voor de voordeur en nét als je je huissleutel bijna te pakken hebt, flikkert alles de grond op. Frustratie alom! Maar dat hoeft niet meer, want met dit handige ding maak je je voordeur slim.

Dankzij het Nuki Smart Lock, dat je gewoon zelf op het slot van je deur kan monteren, ontgrendelt je deur automatisch als je smartphone in de buurt is (via Bluetooth of wifi). Zo sta je nooit meer aan een gesloten deur. En hoef je niet diep in je zakken te graaien telkens je thuiskomt van het werk. Vertrek je weer? Dan gaat je voordeur automatisch op slot. Handig, toch?

Kat voederen

Geen gadget zonder app. Ook zo bij het Nuki Smart Lock. Jij bepaalt wie binnen mag en wie niet. Laat bijvoorbeeld de buren binnen om de kat eten te geven tijdens je vakantie. Je voegt wie je maar wil eenvoudig en veilig toe aan het netwerk en verwijdert ze weer als je de vrije toegang wil ontzeggen. Wil je iemand eenmalig binnenlaten? Dan open je je deur gewoon via de app. Met de vergrendelingslog zie je trouwens altijd wie binnen en buitenging.

Geen aanpassingen nodig

Klinkt geweldig allemaal. En het wordt nog beter: het slimme slot is geschikt voor alle Europese cilindersloten, zonder aanpassingen. Verhuis je, dan neem je het gewoon mee!



Nuki is beschikbaar voor Android en iOS. Het slimme slot werkt op vier AA-batterijen en is verkrijgbaar vanaf 270 euro, inclusief btw.

In dit artikel op Livios vind je de link naar de webshop waar het Nuki Smart Lock verkrijgbaar is.

Wil je meer bouw- en woontips ontvangen? Schrijf je dan in op de gratis Livios-nieuwsbrief.