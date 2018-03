Geen zin in koers en voetbal? Steeds meer vrouwen zoeken rust in een she shed Heleen Neels

30 maart 2018

11u28

Bron: Livios 1 Wonen Een eigen relaxruimte, leeshoek of yogastudio: vrouwen die de komende maanden geen zin hebben in koers en voetbal kunnen eindelijk werk maken van een plekje voor zichzelf. "Er is steeds meer vraag naar dit soort she sheds", zegt Harmke Vanblaere van ACD. Een eigen relaxruimte, leeshoek of yogastudio: vrouwen die de komende maanden geen zin hebben in koers en voetbal kunnen eindelijk werk maken van een plekje voor zichzelf. "Er is steeds meer vraag naar dit soort she sheds", zegt Harmke Vanblaere van ACD. Livios zocht uit wat je daar allemaal voor nodig hebt. Wegdromen mag!

De man cave kent ondertussen iedereen al. Maar wist je dat er ook een tegenhanger bestaat voor vrouwen? De ‘she shed’ is een aparte tuinkamer die vrouwen helemaal voor zichzelf kunnen inrichten. Als hobbykamer, relaxruimte, leeshoekje of bureau… de mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos.

Van gepimpt tuinhuis tot leefserre

Geen kelder vol fitnesstoestellen, games of gitaren maar een eigen, gezellige plek in de tuin waar je als vrouw gewoon je zin doet. En dat is niet de strijk! Van gepimpt tuinhuis tot een ware leefserre. Een she shed richt je in zoals je zelf wil en dient als extra ontspannings- of hobbyruimte. “We hebben zelfs al dames gehad die hun tuinserre omtoverden tot een spa, inclusief jacuzzi”, vertelt Harmke Vanblaere van ACD.

"Vraag stijgt"

“Vooral onze T-vormige zwart gelakte leefserres en nordic tuinkamers krijgen heel vaak de invulling als she shed”, zegt Harmke. “De productnamen hiervan werden dan ook heel bewust gekozen. Vier vrouwennamen op een rij: Aurélie, Babette, Hélène en Sofie. Ze zijn beschikbaar in verschillende formaten en vanaf 3.049 euro. We merken dat de vraag hiernaar stijgt.”

Het hele jaar door

Qua inrichting kan alles. Zo plaatst ACD bijvoorbeeld vaak een houten vloer voor een gevoel van rust en warmte. Om het hele jaar door te genieten van je she shed zijn elektriciteit en verwarming een must. Zoals een kachel of elektrisch vuurtje. Test ook even hoe ver je wifi-netwerk reikt. Een zetel en televisie zijn handig om je vriendinnen uit te nodigen en je favoriete serie te bingewatchen.

Laat je inspireren

Een kleine frigo, boeken, magazines, bloemen, plaids, … je kan het allemaal kwijt in je eigen plekje. Heb je zin gekregen om je tuinhuis om te toveren tot een she shed? Check dan zeker eens Pinterest om ideeën op te doen.

