Geen bouwvergunning meer nodig voor veranda. Dit zijn de nieuwe spelregels! Jolijn Vandebeek

26 juni 2018

09u37

Bron: Livios 12 Wonen Binnenkort moet je geen architect meer inschakelen voor een veranda van maximaal 40 m² die voor minstens 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaat. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) beslist. “Wel opletten met platte daken, want dan kom je waarschijnlijk niet aan die 75%”, waarschuwt verandabouwer Jurgen Oben op de Binnenkort moet je geen architect meer inschakelen voor een veranda van maximaal 40 m² die voor minstens 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaat. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) beslist. “Wel opletten met platte daken, want dan kom je waarschijnlijk niet aan die 75%”, waarschuwt verandabouwer Jurgen Oben op de bouwsite Livios

Als een veranda uit minstens 75% glas bestaat, hoef je geen vergunning meer aan te vragen. Jurgen Oben, zaakvoerder van schrijnwerkbedrijf Oben in Zonhoven, is blij met de maatregel. “De meeste veranda’s bestaan voornamelijk uit glas, dus in de praktijk komt dit neer op een versoepeling van de regels. Ideaal voor wie een klein muurtje wil metselen als basis voor de ramen. Of als je aan de kant van de buren een zijmuur wil voor meer privacy. Zolang je veranda voor minstens 75% uit glas bestaat, kan dit allemaal.”

Oppassen met plat dak

Traditioneel werd een veranda volledig uit glas opgetrokken, maar steeds vaker bestaan bepaalde delen uit een ander materiaal. “Vooral in moderne woningen kiezen bewoners vaak voor een plat dak”, zegt Jurgen Oben. “Maar let wel: in dat geval kom je waarschijnlijk niet aan de 75% beglazing en moet je wel een architect inschakelen. Tenzij je natuurlijk een lichtstraat of glazen koepel voorziet.”

Nu je weet wat de definitie van een veranda is, kan je beginnen nadenken hoe jouw veranda er moet uitzien. Daarna kan je op zoek gaan naar een verandabouwer die jouw wensen concreet kan vertalen in een voorontwerp.

Zo bereid je je optimaal voor:

