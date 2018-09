Geef je interieur karakter … met binnendeuren Heleen Neels

18 september 2018

15u15

Bron: Livios 0 Wonen We isoleren steeds beter en wonen kleiner. Betekent dat het einde van de binnendeur? Integendeel, ook in hedendaagse woningen zijn ze een meerwaarde voor je interieur. Van haast onzichtbaar, tot ware blikvangers, binnendeuren bepalen mee de uitstraling van je woning.

Waar binnendeuren vroeger vermeden dat er warmte verloren ging tussen warme en koude ruimtes, doen ze vandaag vooral dienst als visuele afscheiding. Ook akoestisch blijven ze op veel plaatsen nodig, zeker in woningen met een open indeling en vides. Samen met de functie, is ook het uitzicht van de binnendeur op korte tijd sterk geëvolueerd. Van ruw schrijnwerk, tot soms echte designstukken.

Less is more

Open wonen zet de toon in moderne architectuur. Ruimtes vloeien in elkaar over en je bepaalt zelf hoe hoog en breed je deuropeningen moeten zijn, zonder dat je je laat beperken door standaardmaten. Om hierop in te spelen, zochten fabrikanten naar nieuwe technieken, materialen en railsystemen. Een toonaangevende trend daarbij is minimalisme. Van haast onzichtbare deuren die opgaan in de wand tot verdoken scharnieren en deuromlijstingen die mee in je muur gepleisterd zitten. Alleen een paar dunne lijnen verraden nog de aanwezigheid van een deuropening. Dat betekent ook dat je al tijdens de ruwbouw rekening moet houden met dergelijke systemen.

Kamerhoog

Wat je steeds vaker ziet, zijn kamerhoge deuren die een ruimte optisch vergroten en binnendeuren die in beide richtingen opendraaien. Zeker met pivoterende deuren kan je zo een glazen wand creëren, handig als afscheiding tussen je inkom en woonruimte. Ook moderne schuifdeuren zijn erg gesofisticeerd en plaatsbesparend doordat je geen draaiopening nodig hebt. Je kan kiezen uit twee systemen: ofwel schuift je deur in de wand ofwel voor de wand door. Iets waar je architect moet bij stilstaan in zijn ontwerp. Met moderne rails en vloergeleiders schuif je zelfs zware massieve deuren vlotjes en geluidloos open en dicht.

Handenvrij

Naast glas en samengesteld en massief hout duiken er in moderne interieurs andere materialen op, zoals HPL (high pressure laminate) en staal. Mag het wat exclusiever? Dan zijn composiet, keramiek, marmer en carbon een mooi alternatief. Al ligt het prijskaartje daarvan wel een pak hoger. Wat nog een grote impact heeft op de prijs is je hang- en sluitwerk. Bij handgrepen en deurlijsten is een minimalistisch design eveneens in trek. Er bestaan handenvrije sluittechnieken en magneetsystemen. Zo heb je zelfs geen klink meer nodig.

Mix & match

Door de enorme waaier aan opties kiezen mensen niet langer overal dezelfde binnendeuren. Zo moet je niet overal exclusieve deuren voorzien en kan je je comfort verbeteren. Denk maar aan een glazen deur om een donkere kamer te verlichten of een schuifdeur tussen je bureau of speelkamer en de living. Weet ook dat fabrikanten hun deuren vaak aanbieden in meerdere varianten. Zo kan je verschillende deurtypes uit dezelfde ontwerplijn combineren.

Dit artikel stond op 20/9/2018 in Livios magazine, bijlage van Het Laatste Nieuws.