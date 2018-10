Expert geeft energieadvies: “Zelfs met het kleinste budget kan je besparen op je energiefactuur” Gerry Klompers

23 oktober 2018

08u30

Om je energieverbruik op langere termijn te verlagen, moet je natuurlijk ruimte hebben om gericht te investeren in je woning. Maar volgens energie-expert Paul De Vylder van ENGIE Electrabel maak je met elk budget verschil. Op de bouwsite Livios overloopt hij de meest efficiënte ingrepen voor drie verschillende budgetten.

0 tot 500 euro

"Zelfs met het kleinste budget kan je beginnen knabbelen aan je energiefactuur. Het belangrijkste is dat je eerst voldoende inzicht krijgt in je totaalverbruik", stelt Paul De Vylder.

Breng je energiegedrag in kaart

Hoe hoog ligt je verbruik? Wanneer en waar verbruik je het meest? Je kan bijvoorbeeld met behulp van een energiemeter - die je gewoon in het stopcontact steekt - je elektriciteitsverbruik in kaart brengen. Maar je kan nog veel verder gaan. Zo bestaan er toestellen op de markt die live je energieverbruik meten. Daarnaast zijn nog vele andere slimme thermostaten die je op weg zetten naar een verstandiger energieverbruik.

Kleine dingen maken groot

Grote isolatiewerken vereisen natuurlijk een groter budget. Kleine, praktische ingrepen daarentegen zijn een stuk betaalbaar en leveren ook meteen op. Paul De Vylder geeft een aantal concrete tips:

- Isolatiestrips rond je venster kosten je een paar tientallen euro’s, maar je bespaart wel 10 tot 15% op je verwarmingsfactuur;

- Wist je dat een niet-geïsoleerde verwarmingsbuis evenveel energie verbruikt als een lamp van 60 Watt die dag en nacht brandt? Breng dus isolatie aan rond je leidingen zodat er geen kostbare energie verloren gaat;

- Breng isolerende folie aan achter je radiatoren;

- Doe beroep op de trouwe tochthond als je geen tochtstrips onder je deuren hebt;

- Vloertapijt, maar ook goede gordijnen houden extra warmte in huis.

Schakel over op led

Gloeilampen en halogeenlampen verbruiken een pak meer dan ledverlichting. “90% van de energie die halogeenlampen verbruiken, gaat naar het opwarmen van de gloeidraad. Bovendien blijft hun levensduur beperkt tot maximum 1.000 uren. Halogeenlampen scoren iets beter, maar led blijft de enige verantwoorde keuze: ze zijn enorm energiezuinig en branden tot wel 30.000 uren.” Ledlampen kan je zelfs in de supermarkt verkrijgen. Begin dus al maar met mondjesmaat je oude lampen te vervangen.

Tip: je woning energiezuinig verlichten doe je in deze vijf stappen.

Tot 5.000 euro

Een budget waar je al heel wat mee kan doen. Tijd om na te gaan waar en hoe je jouw woning (beter) kan isoleren. En welke technieken je eventueel kan aanpakken.

Isoleer je dak

We vermeldden het al in aflevering twee van deze reeks: 30% van alle warmte in huis verdwijnt via je dak. Het aanbrengen van (extra) dakisolatie is dus zeker een must als je het nodige budget hebt.

Wie weet heb je wel recht op een isolatiepremie? Check met de premielinker van Livios.

Isoleer je spouwmuren

25% van de warmte in huis gaat verloren langs je buitenmuren. Zeker in wat oudere woningen is spouwmuurisolatie vaak een efficiënte en gemakkelijke oplossing. De isolatie wordt simpelweg ingeblazen in je muur. Er komen dus geen langdurige werken en een resem materialen aan te pas.

Tip: zo controleer je of jouw spouwmuur wel geschikt is om te isoleren. Aan de slag!

Vervang je oude verwarmingsketel

Vanaf 10 jaar begint je verwarmingsketel zijn pluimen te verliezen. Na 15 jaar is het rendement al flink gezonken. Tijd om uit te kijken naar een nieuw model. Heb je nog een oude, niet-condenserende verwarmingsketel in huis? “Door dit toestel te vervangen door een condenserend exemplaar bespaar je tot wel 33%. Een investering die je tussen de zeven en tien jaar hebt terugverdiend”, aldus Paul De Vylder. Mogelijk kom je ook hier in aanmerking voor een interessante premie.

Tot 10.000 euro

Hoe groter je budget, hoe meer isolatie je kan aanbrengen. Waarom stoppen bij je dak en muren? Ook je vloeren isoleren heeft een impact op je energieverbruik. “Los daarvan heb je met een budget van 10.000 euro volop de ruimte om te investeren in zonnepanelen”, tipt Paul De Vylder.

“Ook al bestaan er geen premies meer voor zonnepanelen, toch halen ze nog altijd een mooi rendement. Zo dek je met een standaard installatie van 14 panelen het jaarverbruik van een gemiddeld Belgisch gezin. Kostprijs? Tussen de 5.000 en 6.000 euro. De terugverdientijd? Zo’n acht jaar. Bovendien profiteer je tot 30 jaar lang van gratis zonne-energie en dus ook van flink verminderde elektriciteitskosten.”

Tip: ga je jouw woning na-isoleren of is je verwarming aan renovatie toe? Bestel hier het gratis verbouwmagazine ‘Isolatie’ of ‘Verwarming’ van Verstandig Bouwen.

