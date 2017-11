Ellen verdubbelt oppervlakte appartement met amper 27.000 euro Jolijn Vandebeek

11u21

Bron: Livios 0 Livios Ellen toverde haar appartement in Kessel-Lo voor maar 27.000 euro om in een duplex. Wonen Beperkt budget? Maar droom je toch van een ruim appartement? Ellen Leijskens, architecte in bijberoep en werfcoördinator aan de KU Leuven, toverde haar appartement in Kessel-Lo om tot een ruime duplex van 110 m². En dit voor maar 27.000 euro in een periode van vier maanden.

Toen Ellen het appartement kocht, diende de bovenverdieping als zolder omdat deze ruimte enkel via de gemeenschappelijke trap in de trappenhal bereikbaar was via een aparte voordeur. Om een volwaardig duplex-appartement te creëren, installeerde ze een interne trap in de living met een ruim trapgat.

Bekijk hier de foto’s van Ellen haar appartement voor en na de renovatie.

Van zolder naar volwaardige duplex

Op de bovenverdieping aan de straatzijde creëerde ze een slaapruimte en wasberging. Bovenop de bestaande trap/liftschacht is er nog een bergruimte of plaats voor een hoogslaper. De achterzijde is een grote open ruimte. Door de eigen ingang te behouden, kan deze in de toekomst dienst doen als hobbyruimte of bureau.

Open en lichte ruimtes

“Op de bovenverdieping heb ik bewust gekozen voor een open multifunctionele ruimte. De open kastgehelen als borstwering aan de centrale trap benadrukken het doorzicht naar de onderliggende verdieping en versterken het duplex-gevoel. De bijkomende dakvensters creëren hier een lichte en ruime duplex”, vertelt Ellen.

Op de benedenverdieping brak ze de muur tussen de living en keuken uit om de openheid nog te versterken. Verder stripte Ellen de badkamer en keuken volledig, en knapte ze de twee bestaande slaapkamers op.

Wat Ellen heeft laten doen

Voor de ruwbouw en technische installaties schakelde ze een aannemer in. Volgende werken liet ze uitvoeren:

- Uitzagen trapgat in betonplaat

- Gipskartonwerken

- Elektriciteit

- Sanitair

- Vernieuwen buitenschrijnwerk

- Bijkomende Velux-ramen in dakvlak

- Chape en betegeling vloer badkamer en keuken

Wat ze zelf deed

Ellen bespaarde kosten door enkele taken zelf in handen te nemen:

- Gedeeltelijke afbraakwerken

- Bepleistering en retouches van bestaande pleisterwerken en dakvlakbekleding

- Schilderwerken

- Trap en borstwering (met hulp van schrijnwerker)

- Installatie van keuken

- Opkuis, algemene afwerking en aankleding

Tips voor jouw renovatiewerken

Weet je niet hoe je zelf moet beginnen aan jouw project? Ellen geeft enkele tips die haar geholpen hebben:

- Start met een goed plan (met hulp van een architect) zodat de mogelijkheden van de ruimte maximaal benut worden, zelfs met een beperkt budget of strakke timing.

- Help zelf mee met de afbraak en afwerking om te besparen op werkuren.

- Maak goede afspraken met je buren om conflicten te vermijden.

