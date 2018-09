Livios Magazine Gesponsorde inhoud Elk jaar 700 euro besparen: het plan van de familie Pauwels Aangeboden door Informazout

14 september 2018

15u51 0 Wonen Met de bespaarsimulator van Informazout bereken je in enkele muisklikken je winst, als je je oude stookolieketel vervangt door een nieuw toestel. Wij mochten meekijken over de schouders van de familie Pauwels. Zij verdienen hun investering binnen de tien jaar terug!

Bij de familie Pauwels zijn ze met vier: mama, papa, dochter en zoon. Ze verwarmen hun huis en sanitair water met mazout. Hun gemiddeld stookolieverbruik bedraagt 3.000 liter per jaar. Dat kan een pak minder, want hun oude mazoutketel van eind jaren 80 is absoluut niet meer energie-efficiënt. Ze gaan aan de slag met de bespaarsimulator van Informazout. Eerst voeren ze enkele gegevens in, zoals de ouderdom en het vermogen van hun stookolieketel, het soort regeling van hun verwarming en hun gebruikspatroon. De calculator berekent vervolgens hun besparing op financieel en ecologisch vlak.

1.037 liter stookolie minder

Het resultaat is fenomenaal. Als de familie Pauwels de oude ketel vervangt door een nieuwe ketel met A-label, verbruiken ze op jaarbasis 735 liter minder stookolie. Met de huidige mazoutprijs komt dat neer op een jaarlijkse besparing van 500 euro. Combineren ze hun mazoutinstallatie met een zonneboiler, dan verbruiken ze nog eens 302 liter minder mazout per jaar. Goed voor een bijkomende besparing van 200 euro. Eindresultaat: een jaarlijkse besparing van 700 euro. “Dit bevestigt ons voornemen om de mazoutketel met een zonneboiler te combineren”, zegt papa Tom Pauwels. “We hebben immers genoeg plaats voor een collector op het dak en voor een opslagvat naast onze ketel.”

Supersnel terugverdiend

Volgende vraag: hoeveel kost de investering van de familie Pauwels? Voor een nieuwe hoogrendementsketel op stookolie met een A-label moeten ze rekenen op 4.750 euro, zonder installatiekosten. De gemiddelde prijs van een zonneboiler ligt tussen 2.500 en 3.500 euro, materiaal, plaatsing en premies inbegrepen. Volgens de bespaarsimulator verdient het gezin de investering in een nieuwe ketel en zonneboiler op tien jaar terug. Dat is een pak minder dan de geschatte levensduur van de installatie, want die bedraagt minstens twintig jaar. Een zonneboiler bestaat uit een buffervat met een warmtewisselaar en een zonnecollector op het dak. De collector brengt de zonnewarmte over op een vloeistof die door de warmtewisselaar stroomt. Zo verwarm je 60 procent van je sanitair warm water met zonne-energie. Niet genoeg zon voor een douche? Dan springt je mazoutketel bij. De zonneboiler kan ook je verwarming ondersteunen.

Conclusie: het vervangen van een oude stookolieketel en het plaatsen van een zonneboiler zijn voor de familie Pauwels financieel een slimme zet.

35 procent minder CO2

Het gezin scoort niet alleen financieel, ook het milieu profiteert mee. Dankzij hun nieuwe, energie-efficiënte installatie voor verwarming en warm water zullen ze elk jaar maar liefst 35% minder CO2 uitstoten. Dankzij deze perfecte energiemix, geniet het gezin Pauwels nog jarenlang van een duurzame verwarming. “Vanaf de lente tot oktober zullen we het water in de badkamer en keuken met zonne-energie verwarmen”, zegt mama Marjan. “De stookolieketel springt alleen bij tijdens de wintermaanden als het nodig is.”

Probeer de bespaarsimulator zelf via informazout.be/nl/tools/bespaarsimulator

