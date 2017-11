Eerste beurs voor appartementsbewoners: “Veel mensen weten niet waaraan ze beginnen!” Tom Mondelaers

08u15

Een op de drie Belgen woont in een appartement en dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. In 2016 werden 25.621 bouwvergunningen afgeleverd voor appartementen en slechts 14.516 voor huizen. Twintig jaar geleden was de verhouding net omgekeerd. Het Salon van de Mede-Eigendom, dat de UVS samen met vijf andere verenigingen van syndici en eigenaars organiseert, komt dan ook geen moment te vroeg. “Er moet structureler gewerkt worden aan de bewustwording van mensen die een appartement kopen”, vindt Dominique Krickovic. “Je maakt deel uit van een gemeenschap, waar het niet altijd even goed botert tussen mensen.”

Eindelijk bemiddeling

Krickovic heeft heel wat watertjes doorzwommen als gebouwbeheerder. “Ik ken genoeg verhalen van koppels die hun villa inruilen voor een appartement en het na een paar maanden al voor bekeken houden omdat de sfeer zo slecht is. Soms geloof je niet wat je hoort: dat bewoners elkaar bedreigen op de gang, of dwingen bepaalde standpunten in te nemen op de vergadering van mede-eigenaars.” Ze pleit daarom voor bemiddeling. “Dit najaar wordt de wet op de mede-eigendom hervormd, waardoor tussenkomst door een bemiddelingscommissie eindelijk toegestaan is bij conflicten tussen eigenaars. Dat is écht een stap vooruit.”

Diep in de schulden

Ruzies en conflicten in appartementen hebben uiteenlopende oorzaken. “Maar een groot probleem vandaag is dat mensen zich te diep in de schulden steken bij de aankoop van hun appartement”, weet Krickovic. “Daardoor blijft er te weinig over voor de vaste en variabele kosten voor het onderhoud van de mede-eigendom. Als op de vergadering van mede-eigendom dan beslist wordt om de gemene delen te schilderen, gaat zo’n gezin dwars liggen. Als je een appartement koopt, zijn alleen de binnenruimte en eventueel de ramen écht van jou. Al de rest behoort tot de gemeenschappelijke delen, van de brievenbus tot de kelder en zelfs het tapijt op trap. Als je daar iets aan wil veranderen, moet dat gebeuren in overleg.”

Juristen beantwoorden vragen

Op het Salon van Mede-Eigendom kan iedereen terecht met zijn vragen. Professionele gebouwenbeheerders en vastgoedmakelaars, maar ook particulieren. Intussen telt de beurs al meer dan 100 standhouders, van liftfabrikanten tot gespecialiseerde aannemers voor dak- en gevelrenovaties. “Het event is gratis, maar je moet je wel op voorhand registreren via onze website. Speciaal voor mede-eigenaars zijn er ook een tiental juristen en advocaten aanwezig om vragen te beantwoorden. We verwachten veel vragen over de mede-eigendom, maar ook over de werking van de syndicus en de afrekeningen. Daarom zijn ook huurders welkom. Ook voor hen is het goed om goed te weten wat ze moeten betalen en waarom.”

Zonnepanelen en autodelen

Met het Salon van de Mede-Eigendom willen de organisatoren het beroep van gebouwenbeheerder of syndicus in een positief daglicht stellen. “Daarom is de toegang volledig gratis, zodat iedereen kan langskomen om vragen te stellen en te kijken waar wij mee bezig zijn”, zegt Dominique Krickovic. “Onze sector is in volle beweging. Denk aan het belang van energiebesparing of de problematiek rond zonnepanelen op appartementsdaken. Ook de mobiliteitsvraag evolueert. Kijk naar het stijgend aantal laadpalen of naar de opkomst van autodelen. Dat zijn concepten die gebouwenbeheerders mee kunnen ondersteunen. Waarom bijvoorbeeld geen auto delen met de andere mede-eigenaars van een appartementsblok?”

Vier tips

Voor wie op punt staat om een appartement te kopen, heeft Dominique Krickovic vier cruciale tips:

1. “Word lid van een organisatie van mede-eigenaars. Bij de Eigenaarsbond, bijvoorbeeld, betaal je 90 euro per jaar en heb je recht op advies. Zij kunnen je op voorhand exact vertellen wat je rechten en plichten zijn.”

2. “Praat voordat je een compromis ondertekent eerst met de syndicus. Hij heeft er alle belang bij om tijd voor je vrij te maken. Kijk wat voor kantoor het is en hoe ze te werk gaan. Stel ook vragen over de residentie. Zijn er problemen? Bepaalde aandachtspunten?”

3. “Kijk niet alleen naar je eigen appartement, maar het hele gebouw. Door de band genomen zijn recentere gebouwen beter in orde dan oude blokken uit de jaren 70 of 80. Maar er zijn ook heel mooie oude gebouwen die picobello in orde zijn.”

4. “Ga na wie je nieuwe buren zijn. Deel je het gebouw met eigenaars? Of gaat het vooral om huurders? Dat kan belangrijk zijn. Aan de kust, bijvoorbeeld, worden veel appartementen niet permanent bewoond, waardoor de eigenaars dikwijls weinig zin hebben om te investeren in het gebouw. Het is voor hen tenslotte een tweede verblijf.”

