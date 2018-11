Livios Magazine Gesponsorde inhoud Eerst hulp bij Gyproc plaatsen: begin op zolder! Aangeboden door Gyproc

14 november 2018

15u11 0 Wonen Zelf een wandje van gipskarton plaatsen: het is de handigste en goedkoopste manier om je interieur flexibel in te richten. Maar wat als je het nog nooit gedaan hebt? Met deze tips van expert Edwin De Bouver ga je te werk als een pro.

Edwin is doe-het-zelfspecialist bij Gyproc. Hij kent de producten als geen ander en deelt zijn jarenlange ervaring graag met enthousiaste (ver)bouwers. “Een van de eerste fouten die je kan maken, is dat je de verkeerde plaat gebruikt”, waarschuwt Edwin. “Kijk eerst naar het beoogde gebruik. In een badkamer is vochtwering bijvoorbeeld belangrijk, terwijl je in de gang stootvastheid verlangt. Ben je van plan om veel lasten tegen de wand te bevestigen, dan kies je best voor Habito®, onze enige plaat waarvoor je geen speciale bevestigingspluggen nodig hebt. Ook voor een scheidingswand tussen twee slaapkamers is Habito® ideaal vanwege de akoestische prestaties. Ik raad trouwens aan om scheidingswanden altijd op te vullen met glaswolisolatie voor een goede geluidswering.”

Grote gehelen

Nog een tip van Edwin die je veel tijd en moeite bespaart: “Werk zo veel mogelijk met grote gehelen. Uiteraard is het goed dat je afgezaagde stukken niet zomaar weggooit. Maar hoe groter de delen, hoe makkelijker het is om de wand mooi vlak af te werken.” Let er ook op dat je platen met dezelfde boorden gebruikt. “Voor plafonds zijn onze platen met vier afgeschuinde zijden (4xABA, red.) de ideale keuze”, weet Edwin. “Als je werkt met de juiste voegproducten, krijg je zo een homogeen oppervlak.”

Gladde voegen

Het geheim van een prachtige wand zit in de voegafwerking. Maar wees gerust: ook dit heeft meer te maken met kiezen dan kunnen. Edwin De Bouver: “Gebruik de juiste voegbanden voor elke toepassing. Voor binnenhoeken kan je bijvoorbeeld veel beter werken met Flexibele Voegband van Gyproc®, terwijl je voor buitenhoeken best AquaBead® 90° gebruikt, een kunststof gewapend, zelfklevend versterkings- en afwerkingsprofiel.”

Zolder eerst

Zoals met alles, moet je ook het plaatsen van gipskarton in de vingers krijgen. Edwin raadt aan om te beginnen met een minder zichtbare plaats. “Ik zou starten op zolder, daarna de slaapkamers afwerken en pas op het eind de woonkamer. Tegen dat je daar bent aanbeland, heb je de afwerking onder de knie.” Veel investeringen moet je trouwens niet doen. “De meeste gereedschappen hebben mensen standaard in huis. Wat je misschien moet kopen: een plamuurmes om de voegen af te werken en een metaalschaar om de Metal Stud® profielen door te knippen.” Ook een schroefkoppeling voor op je schroefboormachine is handig volgens Edwin: “Zo vermijd je dat je schroeven te diep in de plaat draait.”

