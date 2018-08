Gesponsorde inhoud Een vloer van ParquetVinyl? Daarmee scoor je zes keer! Aangeboden door Lamett

09u31 0 Wonen Niets is zo bepalend voor je interieur als de uitstraling van je vloer. Dat je die kan bekleden met parket, vinyl of laminaat weet ondertussen iedereen wel. Maar ken je ParquetVinyl al? Daarmee bundelt Lamett alle voordelen van parket en vinyl in één nieuwe vloer.

De naam van deze nieuwe vloer zegt het al: ParquetVinyl is een combinatie van de looks van echt hout, zoals bij parket, en alle troeven van vinyl. In tegenstelling tot vinyl met een print, heeft deze vloer sterke technische eigenschappen en een verbluffende houtlook. En dat is nog niet alles!

1. Makkelijk

Zelf parket leggen is weinigen gegeven. ParquetVinyl daarentegen kan iedereen leggen, ook iets minder handige Harry’s. Het geheim zit ‘m in een vlakke ondergrond. Op die basis ligt je ParquetVinyl er in een mum van tijd. Is je bestaande vloer niet helemaal vlak? Dan doet een ondervloer wonderen. In de verpakking vind je eenvoudige leginstructies. Met een breekmes snij je de planken eenvoudig en zonder stofvorming op maat. Het kliksysteem is zo ontworpen dat je de vloer met een simpele beweging in elkaar klikt.

Niet alleen de plaatsing is kinderspel, ook het onderhoud van de vloer blijft tot een minimum beperkt. Vuile voeten, koffievlekken, overenthousiaste kinderen in bad … Daar hoef je bij ParquetVinyl niet van wakker te liggen. De planken zijn waterbestendig, zetten niet uit en zijn schoon in een handomdraai. Wil je meer weten over het onderhoud van ParquetVinyl?

2. Sterk

Een vloer krijgt heel wat te verduren. Maar wees gerust, ParquetVinyl kan tegen méér dan een stevige stoot. Op deze vloer kan je in eender welke leefruimte je gang gaan. De planken zijn krasbestendig, slijtvast en bestand tegen extreme situaties. Kortom, op ParquetVinyl mag je echt leven.

3. Stabiel

Vinyl zet uit of krimpt in functie van temperatuur en vochtigheidsgraad. Na uitvoerige testen is Lamett erin geslaagd om dit nadeel volledig weg te werken bij ParquetVinyl. Zelfs na uren direct zonlicht geven de planken geen krimp. En belangrijker nog, ook van verkleuring is geen sprake. Je kan ParquetVinyl dus zonder zorgen in al je leefruimtes plaatsen, ook in ruimtes met grote ramen, in je veranda of bovenop je vloerverwarming.

4. Mooi

ParquetVinyl geeft je niet alleen het gemak van vinyl. Je krijgt er ook de looks van echt parket bij. Naast de sterke technische eigenschappen besteedt Lamett veel aandacht aan het ontwerp en design van de planken. Het gamma bestaat uit vijf verschillende collecties met elk hun eigen kenmerken. Zo vind je ongetwijfeld de vloer die perfect past bij de rest van je interieur. Eind dit jaar komt hier ook een tegelcollectie bij. Welk model je ook kiest, je bent steeds zeker van 35 jaar garantie. Laat je inspireren door de vijf collecties.

5. Betaalbaar

Van een moderne, cleane look tot een meer rustieke look met veel knopen. Iedere collectie ziet er uit als echt hout. Maar dat wil niet zeggen dat je je ook aan de hoge tarieven van parket moet verwachten. Bij Lamett vind je ParquetVinyl al vanaf € 29,90/m2.

6. Dun

Klaar om die oude lelijke vloer vaarwel te zeggen? Maar zie je op tegen afbraakwerken in huis? Dan is ParquetVinyl een interessante optie. De vloerplanken zijn zo dun (amper 4 mm!) dat je ze perfect bovenop een bestaande vloer kan plaatsen. Voor een onberispelijk resultaat is wel een ondervloer aan te raden. Daarmee kom je uit op een opbouwhoogte van 5,4 mm. Handig bij renovaties want je kan zelfs je bestaande deuren behouden.

