Een oude recuperatievloer in je nieuw interieur? Zo pak je het aan Heleen Neels

30 oktober 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Met recuperatiematerialen geef je eigenheid en karakter aan je woning. Vooral oude vloeren zijn een echte eyecatcher voor je interieur. Welke vloeren hiervoor in aanmerking komen? Met recuperatiematerialen geef je eigenheid en karakter aan je woning. Vooral oude vloeren zijn een echte eyecatcher voor je interieur. Welke vloeren hiervoor in aanmerking komen? Bouwsite Livios ging te rade bij Designo & Houtatelier voor de belangrijkste aandachtspunten.

Waarom je voor een oude vloer zou kiezen? “Vooral voor de gezelligheid en warmte die ze uitstralen”, vindt zaakvoerder Eric Maurissen. “Ze worden met de jaren alleen maar mooier. Mensen die bewust voor een recuperatievloer kiezen, storen zich ook niet aan kleine mankementjes. Die vergemakkelijken net het onderhoud, want een extra vlekje of kras maakt niet uit. Bij verbouwingen belanden keramische tegels vaak in de afvalcontainer. Oude natuursteen of andere oude vloeren niet. Die worden behouden of gerecupereerd en duurder verkocht.”

Aandachtspunten

Er zijn volgens Eric Maurissen drie belangrijke aandachtspunten bij de recuperatie van een vloer: de kwaliteit, de hardheid en de renovatie van de vloer zelf. Volgende aandachtspunten moet je zeker controleren:

• Zijn er breuklijnen ontstaan bij het recupereren van de vloer?

• Heeft de vloer na de recuperatie (bij bv. terracottavloeren) lang onafgedekt buiten gestaan bij vriesweer? Daardoor kan die vocht opnemen en broos worden.

• Kan je de vloeren makkelijk terug proper maken of dingen die erop verlijmd zijn (zoals linoleum) verwijderen zonder de vloer te beschadigen?

• Zijn alle nagels uit oude planken verwijderd en hebben ze allemaal dezelfde dikte en breedte? Passen ze verder nog goed in elkaar?

• Past de vloer esthetisch gezien bij de andere vloeren die er al liggen of waarmee je wilt combineren?

Voorbereidingen

De plaatsing van een oude vloer vereist wat voorbereiding. “Oude kerkdallen kunnen bijvoorbeeld tot 12 cm dik zijn en oude plankenvloeren zal je eventueel terug op dikte moeten schaven. Dit doe je dan aan de onderkant van de vloer zodat je de ziel van de vloer niet wegschuurt. De planken plaats je vervolgens op een houten ondervloer.”

“Zorg er steeds voor dat de bovenkant van al de afgewerkte vloeren gelijk is”, tipt Maurissen. “Bij voorkeur zijn alle oude vloeren ook al op de werf aanwezig zodat je ze altijd correct op dikte kan nameten. Er kunnen dan achteraf geen fouten of discussies ontstaan bij de chaper of vloerder.”

Oud of verouderd?

Zijn er voor een bepaald project niet genoeg oude vloeren, dan kan je ook kiezen voor een verouderde vloer. “Die hebben een gunstigere prijs en vertonen amper verborgen gebreken. Meestal kan je ook kiezen hoe je de veroudering, de kleur en de afmetingen van je droomvloer wilt. Er is minder voorbereidend werk bij de plaatsing en de diktes en afmetingen zijn hetzelfde.” Maar moet je niet naar de prijs kijken, is er genoeg voorradig en ben je bereid om de vloer er weer goed te laten uitzien, dan kiest Maurissen voor een authentieke oude vloer.

Minder aanbod

Vooral oude terracottavloeren, kerkdallen, Belgische blauwe hardsteen, Bourgondische dallen en oude cementtegels vallen in de smaak. “Maar het aanbod is vandaag flink verminderd. Iedereen weet tegenwoordig dat zulke vloeren geld waard zijn. Ze houden ze dus zelf, recupereren ze voor hun kinderen of verkopen ze duurder. Een fel contrast met vroeger, toen mensen ze soms zelfs gratis weggaven.”

Nieuwbouw én renovatie

Oude vloeren kunnen perfect bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. “Hou bij nieuwbouw wel rekening met de dikte van de vloer en de vloeropbouw. En ga bij renovaties na of je genoeg hoogte hebt nadat de bestaande vloer verwijderd is. Bespreek dit vooraf met je architect, zodat hij de juiste bouwhoogte op plan zet.”

Lees ook

Gezocht én gevonden: de perfecte badkamervloer

Vloer renoveren: dit zijn de aandachtspunten

De 17 beste vloerklussen verzameld

Bron: Livios.be