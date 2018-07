Een likje verf tegen de muren? Deze zaken hou je maar beter in je achterhoofd Redactie

24 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Formaldehyde, xyleen, glycol, tolueen, … Deze potentieel schadelijke stoffen in verschillende verf- en vernisproducten vormen een gezondheidsrisico tot zelfs jaren na je verfbeurt. De waarschuwing komt van VIBE, het infopunt voor gezond en milieuverantwoord bouwen. Ze presenteren je vijf tips om dat risico tot een minimum te beperken.

1. Kies verfproducten met het juiste label

Alles begint met het kiezen van de juiste verf. Laat je niet het bos insturen door benamingen als ‘eco’, ‘bio’ of ‘natuur’, maar kijk naar de waardes van het product. Belangrijkste aandachtspunten zijn de VOS-concentraties en VOS-emissies (VOS staat voor vluchtige organische stoffen). Deze mogen niet boven een bepaalde maximumwaarde uitstijgen. Vraag meer info hierover bij je verfspecialist.

TIP: kijk uit naar producten met een Natureplus-label. Deze zijn samengesteld volgens de strengste gezondheidseisen.

2. Draag aangepaste kledij

Door beschermende verfkledij te dragen, vermijd je dat je giftige dampen inademt. Zet een aangepast masker op, eventueel met perslucht. En probeer de verf niet in contact te laten komen met je huid, zeker niet wanneer je werkt met synthetische verf. Ook handschoenen zijn een aanrader.

Zelf verven? Ga van flop naar succes in 10 eenvoudige stappen

3. Verlucht extra goed

Een doorgedreven verluchting voorkomt dat giftige deeltjes in je lichaam terechtkomen. Een ventilator voldoet meestal niet. Verlucht je ruimtes zowel tijdens de verfwerken als de weken nadien. Ook na het plaatsen van nieuwe meubels en het aanbrengen van lijmen laat je best wat verse lucht binnen.

4. Blijf weg uit pas geverfde kamers

De meest schadelijk uitstoot gebeurt volgens experten tijdens het drogen tot zelfs enkele dagen na de werken. Je doet er dus goed aan om de geverfde ruimtes pas na een paar dagen weer in gebruik te nemen.

5. Opgelet met kleine kinderen

Extra voorzichtigheid is geboden in de buurt van kleine kinderen en baby’s. Vooral die laatste nemen sneller giftige stoffen op, die in bepaalde gevallen kunnen leiden tot levenslange gezondheidsproblemen. Hou kleintjes dus zoveel mogelijk uit de buurt van pas geverfde ruimtes.

Lees ook:

Buiten schilderen: vermijd deze valkuilen

Verf die je lucht zuivert? Het bestaat

5 interieurtips die je geld besparen

Bron: Livios