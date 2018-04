Livios Magazine Gesponsorde inhoud Een groene toekomst voor jouw dak Aangeboden door Derbigum

18 april 2018

08u44 0 Wonen Groot, klein, plat, hellend: groendaken bestaan in alle vormen en afmetingen. Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld en dat is goed nieuws voor ons allemaal. Groendaken zien er niet alleen goed uit, ze dragen ook nog eens bij aan een gezondere buitenlucht. Met de oplossing van Derbigum is zo’n groene minibiotoop snel geïnstalleerd.

Midden in het groen leven is niet langer enkel weggelegd voor tuinbezitters. Vandaag tover je een plat of licht hellend dak makkelijk om tot een oase vol planten door er een groendak van te maken. Mooi meegenomen is dat je de woning zo extra akoestisch en thermisch isoleert. Koel in de zomer, warm in de winter. Een slimme keuze die je meteen een lagere energiefactuur oplevert. Door de beschermende werking van de beplanting wordt de levensduur van je dak bovendien verdubbeld.

Iets voor mijn woning?

Om te ontdekken of een groendak mogelijk is voor jouw huis, is het handig om te weten dat er twee soorten groendaken bestaan. De extensieve versie bestaat uit een relatief dunne voedingsbodem met vetplantjes, mossen of kruiden. Door de lage belasting voor je dak leent dit type zich voor zowat elke woning. Een intensief groendak is een soort tuin die bestaat uit een dik substraat van aarde, klei en mineralen met daarop planten, een gazon, struiken en zelfs bomen. De belasting op je dakconstructie kan oplopen tot 800 kilogram per vierkante meter. Vraag dus zeker na bij een professional of je constructie dit extra gewicht aankan.

Onmiddellijk resultaat

Het meest eenvoudige type groendak, mét onmiddellijk resultaat, is een extensief dak op basis van een Derbisedum Pack, dat zowel op platte als op licht hellende daken geplaatst kan worden. Deze kant-en-klare oplossing bestaat uit makkelijk te plaatsen bakken met vier tot zes voorgeteelde soorten voor een kleurrijk resultaat.

De bakken worden simpelweg bovenop je dakbedekking geïnstalleerd. Belangrijk daarbij is dat je dakbedekking bestand is tegen wortels. Derbigum heeft diverse soorten wortelwerende dak-bedekking. Daarmee vermijd je problemen met wortels of complexe herstellingen zonder dat je een extra beschermende laag op je dak moet aanbrengen. Je kan de bakken van Derbisedum Pack eenvoudig verplaatsen of demonteren.

Groendak: 3 x goed voor het milieu

1. Een groendak draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Het filtert fijnstof en helpt zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

2. Een groendak absorbeert regenwater en geeft dit vertraagd weer af. Zo wordt het rioolsysteem ontlast bij stevige regenbuien.

3. Groendaken hebben een positieve invloed op de biodiversiteit in stedelijke gebieden.

