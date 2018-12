Dit zijn de uitdagingen voor de bouwsector in 2019 Redactie

27 december 2018

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Voor welke uitdagingen staan (ver)bouwers en de bouwsector in 2019? Drie experts blikken vooruit op de bouwsite Livios

Jean-Pierre Waeytens: “Inspelen op digitalisering”

De verwachtingen voor 2019 zijn wat minder gunstig volgens Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie: “De eerste tekenen van een economische afkoeling steken de kop op en de regeringscrisis creëert extra onzekerheid. In de aanloop naar verkiezingen zien we altijd een politieke standstill maar die begint nu vroeger dan verwacht. Het interprofessioneel overleg start dan weer veel later dan gewoonlijk. Hierdoor zal ook het sectoraal overleg opschuiven. Een andere belangrijke uitdaging voor de bouw is het attent inspelen op de digitalisering. Die gaat snel en vertaalt zich in nieuwe technologieën, innovatieve producten en andere werkmethodes. De bouwbedrijven moeten mee zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe verwachtingen van de markt en (ver)bouwers.”

Michel De Paepe: “Focussen op circulair bouwen”

“Als pionier willen we met Pixii iedereen mee krijgen op de trein van circulair bouwen”, zegt professor Michel De Paepe, voorzitter van Pixii, het kennisplatform rond energieneutraal bouwen. “De klimaatuitdaging is groot, ons gebouwenpark draagt daarin een grote verantwoordelijkheid en we moeten het aantal renovaties dringend, maar dan ook zeer dringend opdrijven. Enkel door de krachten te bundelen kunnen we het tij doen keren.”

Marc Dillen: “Toekomst is digitaal”

“De toekomst van de bouw is digitaal en smart, zowel voor het bouwproces als voor het resultaat, of het nu om een woning, een wijk of infrastructuur gaat”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. “Nu al hebben 40% van de dronetoepassingen te maken met transportinfrastructuur. Artificiële intelligentie zal in de bouw op ruime schaal kunnen worden toegepast. BIM (Building Information Modelling) is ook volop in opmars. De grotere bouwbedrijven passen dit al toe. De kleinere zullen de komende jaren volgen. Al deze evoluties zullen betere data opleveren, waardoor het bouwproces vlotter verloopt en het gebouwenbeheer makkelijker wordt. Dit zal leiden tot meer comfort en meer tevredenheid bij de bouwer.”

