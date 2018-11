Dit zijn de meest voorkomende fouten bij dakisolatie Redactie

08 november 2018

08u30

Bij een bouwproces kan er heel veel verkeerd lopen, dus ook bij het isoleren van je dak. De bouwsite Livios wijst je op de fouten die je absoluut moet vermijden bij de plaatsing van dakisolatie.

Fout 1: luchtspouw tussen isolatie en onderdak

Het is absoluut fout om de ruimte tussen de isolatie en het (onder)dak open te laten omdat het zou moeten ‘ventileren’. Laat je deze ruimte open, dan krijg je verliezen door convectie en luchtstroming van buitenaf, want een dak is niet luchtdicht aan de buitenzijde. Hoe meer buitenlucht (koud en vochtig in de winter) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie achter je isolatie. Om vocht in je isolatie te vermijden, vul je de beschikbare ruimte in het dak volledig op met isolatie, zorg je voor winddichtheid aan de buitenzijde en een goede dampdichtheid aan de binnenzijde.

Fout 2: te weinig isolatie

Je kan nooit te veel isoleren: overisoleren bestaat niet. Het is niet zo dat een (te) dikke laag isolatie schimmel veroorzaakt. Het tegendeel is waar. Schimmel en condensatie ontstaan precies op die plaatsen waar de isolatie ontbreekt, te dun is of niet is geplaatst volgens de regels van de kunst.

Als je werkt met minerale wollen zijn isolatiedikten tussen 16 en 24 cm vandaag de norm in bestaande woningen. Nieuwbouw gaat vaak nog verder. Het komt eigenlijk hier op neer: isoleer met de bekende materialen van vandaag (waarvan de goede werking bewezen is), volgens de normen van overmorgen. Zo investeer je op lange termijn in je woning.

Als de hoogte van de draagstructuur (de kepers) onvoldoende isolatiedikte toelaat, kan je deze uitdiepen met een houten framewerk. Je kan ook als tweede isolatielaag een harde isolatieplaat gebruiken (mét dampscherm) die je onder de kepers/spanten plaatst. Ideaal voor stockagezolders die je toch wil isoleren in het dak in plaats van de vloer.

Fout 3: niet lucht- en dampdicht

Een geïsoleerd hellend dak moet winddicht zijn aan de buitenzijde en lucht- én dampdicht aan de binnenzijde. Gebruik dus de juiste materialen op de juiste plaats: een onderdak moet dampopen, maar wel winddicht zijn. Een dampscherm moet dampdicht en luchtdicht zijn. De luchtdichtheid hangt grotendeels af van de plaatsingskwaliteit. Gebruik daarom aangepaste tapes in de naden, kit aan de randen en werk zorgvuldig.

Voldoet je dak niet aan de normen van wind-, lucht- en dampdichtheid? Dat verhoogt de kansen op inwendige condensatie, veroorzaakt verlies van isolatiewaarde en zorgt mogelijk voor condensatieproblemen in je dakopbouw.

