Dit zijn de 5 populairste groenten van eigen kweek. "Succes andijvie verbaast ons"

29 maart 2018

10u16

29 maart 2018

Bron: Livios Wonen Van uit de kluiten gewassen serres tot plantjes op dakterrassen en balkons: eten uit je eigen moestuin is weer helemaal in. Specialist Lieven David stelde op vraag van bouwsite Livios de top vijf op van populairste kweekgroenten in Vlaanderen.

Niks leuker dan na enkele weken wachten te kokerellen met je zelfgekweekte groentjes. Dat vinden steeds meer Vlamingen. Maar welke groenten kweken we het liefst? Volgens Lieven David van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, zijn dit de toppers in onze moestuin:

1. Andijvie

2. Rode biet

3. Courgette

4. Komkommer

5. Kool

Andijvie heeft veel weg van krulsla, maar is niet meteen wat wij verwacht hadden als populairste kweekgroente. “Eerlijk gezegd, verbaast het succes van andijvie ons”, vertelt Lieven David. “Wel zijn het allemaal vrij gemakkelijk te kweken gewassen. Dat zou deze top vijf kunnen verklaren. Al deze groenten hebben ongeveer dezelfde bemestingsbehoefte. Als je een bedje van een vierkante meter hebt, strooi je daar een emmer compost over uit. Je moet dit gewoon als laagje spreiden, en dus niet onderspitten. De regenwormen werken de voedingsstoffen wel in. Deze hoeveelheid compost bevat genoeg voeding voor het hele jaar.”

33 rode bieten of één courgette

Hoeveel plaats heb je nodig om te eten uit je eigen moestuin? “Eén vierkante meter is genoeg voor één courgetteplant of één komkommerplant”, weet Lieven David. “Of je kan 33 rode bieten zaaien, acht andijvieplanten planten of vijf koolplanten. Je kan natuurlijk ook verschillende groenten combineren.” Tip voor wie op een appartement woont: in een pot van 10 liter kun je ook courgette en komkommer kweken. Potten van 5 liter zijn alleen geschikt voor andijvie, bieten of één kool.

Per pakje zaad betaal je volgens Lieven David ongeveer drie euro. “De meeste pakjes bevatten genoeg zaad en zijn kiemkrachtig genoeg voor twee of drie jaar.” Reken je winst uit!

