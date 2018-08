Dit zijn de 3 meest energiezuinige lampen Jolijn Vandebeek

28 augustus 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Het tijdperk van de halogeenlamp is voorbij. Vandaag heb je maar drie energiezuinige opties: de ledlamp, tl-lamp en fluocompactlamp (beter bekend als spaarlamp). Welke heb jij nodig? De Het tijdperk van de halogeenlamp is voorbij. Vandaag heb je maar drie energiezuinige opties: de ledlamp, tl-lamp en fluocompactlamp (beter bekend als spaarlamp). Welke heb jij nodig? De bouwsite Livios zet ze voor jou op een rij.

1. Ledlampen

Specialisten zijn het erover eens: de toekomst is aan de ledlamp. Deze technologie heeft veel voordelen:

• Leds zijn energiezuinig;

• Ze produceren nauwelijks warmte;

• Ze hebben een goede lichtopbrengst;

• Ze gaan lang mee: de levensduur varieert van 20.000 à 50.000 tot zelfs 100.000 branduren (ter info: een gemiddelde lamp in huis brandt zo’n 1.000 uren per jaar).

Het nadeel is de duurdere aankoopprijs. Maar in vergelijking met halogeenlampen verbruiken leds bijna 80 procent minder energie en gaan ze 15 keer langer mee, waardoor je de aanschaf op termijn terugverdient.

2. TL-lampen

Naast leds blijven fluorescentielampen een interessante optie. De bekendste voorbeelden van deze technologie zijn TL-lampen. Deze buislampen zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Ze zijn ongeveer even energiezuinig als leds, maar minder duurzaam. Vanwege hun hoge lichtopbrengst zijn TL-lampen erg geschikt in ruimtes waar een goed zicht belangrijk is, zoals in de garage, kelder of bureaukamer. Een nadeel is dat deze lampen tijd nodig hebben om op te starten. Als je ze daarna onmiddellijk weer uitschakelt, verslijten ze sneller. Gebruik ze daarom vooral in ruimtes waar je langere tijd licht nodig hebt.

TIP: zo hang je een TL lamp op.

3. Spaarlampen

Spaarlampen of fluocompactlampen zijn goedkoper dan leds en zijn nog steeds energie-efficiënt: een spaarlamp van 15 watt produceert evenveel licht als een traditionele gloeilamp van 75 watt. Daartegenover staat dat ze iets minder energiezuinig zijn dan ledlampen. Het belangrijkste nadeel is dat spaarlampen, net als tl-lampen, tijd nodig hebben om goed op te lichten. Niet ideaal voor doorvoerruimtes waar je maar even licht nodig hebt, zoals de traphal of het toilet. Op die plaatsen kies je beter voor leds.

TIP: wil je op een energiezuinige en gebruiksvriendelijke manier je woning verlichten? Volg het stappenplan van Livios.

Bron: livios.be