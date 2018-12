Dit waren de zes opmerkelijkste gebouwen van 2018 Björn Cocquyt

31 december 2018

10u00 0 Wonen Elk jaar opnieuw komen er heel wat gebouwen bij die zó opvallend zijn dat je er onmogelijk naast kunt kijken. Wij maakten een selectie van de meest opmerkelijke van 2018.

Wolkenkrabber met waterval

Liebian International Building is een wolkenkrabber in het zuidwesten van China met de grootste kunstmatige waterval ter wereld die geïntegreerd is in een gebouw. Het water dondert van een hoogte van 108 meter naar beneden en dat is een indrukwekkend schouwspel.

Museum meert aan

In Dundee opende het allereerste designmuseum van Schotland de deuren. Het gebouw roept het beeld op van een zeetanker die in de haven aanmeert. “Je kan het zien als een ark die volgestouwd is met design, maar ik haalde ook inspiratie uit de de typische Schotse kliffen,” zegt de Japanse architect Kengo Kuma.

Logeren bij Barbie

In het Paradiso Ibiza Art Hotel krijg je de indruk dat je op een logeerfeestje bij Barbie bent. Wat moet je anders denken van al dat opzichtig roze? Ilmiodesign verwerkte ook duidelijk elementen uit de art deco en de Memphis Style.

Een stadion voor Vikings

De finale van de Super Bowl werd bekampt in het gloednieuwe US Bank Stadium. Het is de thuishaven van de Minnesota Vikings en telt 66.200 zitjes. HSK Architects lieten zich voor het ontwerp beïnvloeden door de ijsschotsen van de nabijgelegen St Anthony’s Falls en de boten van de Vikings.

Wonen in een cilinder

The Rode House van Studio Pezo Von Ellrichshausen is het resultaat van pure meetkunde. Het huis in Chili is een combinatie van een halve cilinder en een omgekeerde kegel. Zowel voor het dak als voor de gevel en de binnenafwerking is lokaal geproduceerd hout gebruikt.

Kerk ziet het licht

De architecten van Spheron Architects moeten ongetwijfeld het licht gezien hebben toen ze de plannen tekenden voor de Belarusian Memorial Chapel in Londen. Het is de eerste houten kerk sinds de Grote Brand in 1666 én een eerbetoon aan de slachtoffers van de kernramp in 1986 in Tsjernobyl.