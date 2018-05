Mijn leven. Mijn living. Gesponsorde inhoud Dit is de ultieme urban jungle: binnenkijken in het groene interieur van florist Seppe De Bie Aangeboden door IKEA

09 mei 2018

14u00 0 Wonen Geen wonder dat groen in huis zo’n gigatrend is. Planten kunnen een interieur stevig opfleuren én karakter geven. Neem nu het huis van florist Seppe De Bie: zijn rustieke stulp staat tsjokvol bloemen en planten. We kijken bij hem binnen en leren hoe we de ultieme urban jungle creëren.

Seppe studeerde tuinarchitectuur en bloemsierkunst, en runt sinds kort zijn eigen bloemenshop Amaryllis in Lille. “Daar ontdek ik elke dag nieuwe soorten groen die me inspireren”, vertelt hij. Zijn thuis barst van de planten die hij door de jaren heen heeft verzameld. “Achter elke plant schuilt een verhaal. Sommige heb ik gekregen of geruild met vrienden, andere heb ik van de dood gered.”

De sleutel tot een hippe urban jungle? Goede bloempotten. Seppe zweert bij terracotta. “Dat materiaal vertoont na een tijdje een prachtig patina en het gat in de bodem zorgt voor een goede drainage. Vang het water op met een mooi schaaltje onder de pot. Terracottapotten zorgen bovendien voor eenheid en vermijden zo dat al het groen chaotisch oogt. Hou daarom ook je interieur sober: planten blenden het best met natuurlijke materialen in zachte, serene tinten." Kleuraccenten creëert Seppe dan met een boeket - liefst van veldbloemen - dat hij vakkundig in een vaas op tafel etaleert.

