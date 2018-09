Gesponsorde inhoud Dit is de pijnlijke realiteit achter Vlaamse woningen Aangeboden door Vlaamse Confederatie Bouw

04 september 2018

11u25 0 Wonen 98% van de huizen in Vlaanderen die voor 2006 gebouwd werden, voldoet niet aan de langetermijndoelstelling van de Vlaamse overheid. Meer dan twee miljoen gezinnen blijven zo verstoken van hedendaags wooncomfort en kampen met een steeds hogere energiefactuur. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw woning? Doe de test!

Tegen 2050 moet elke woning een EPC-score hebben van maximaal 100, de zogenaamde BENOvatiedoelstelling. Dat wil zeggen dat huizen vanaf dan niet meer dan 100 kWh/m²/jaar mogen verbruiken voor verwarming. Ter vergelijking: een vrijstaande woning verbruikt vandaag nog gemiddeld 398 kWh/m²/jaar. De komende jaren staan we dus nog voor de reusachtige opdracht om miljoenen woningen bijkomend te isoleren.

Ontdek hier meer spraakmakende cijfers over het isolatieniveau in Vlaanderen.

3 x winst

Als eigenaar heb je er alle baat bij om je huis goed te isoleren. Je geniet het hele jaar door van een optimaal wooncomfort, je profiteert van een lagere energiefactuur en passeert ook bij een verkoop nog eens langs de kassa omdat de waarde van je woning stijgt.

TIP: ontdek tijdens de Vlaamse Isolatiedag op 22 september alle manieren om je huis te isoleren.

Checklist

Goed nieuws! Met de moderne isolatietechnieken is het perfect mogelijk om jouw bestaande woning naar het vereiste niveau te tillen. Maar hoe weet je of jouw huis nood heeft aan een na-isolatie? Stel jezelf deze vier vragen.

1. Werd mijn huis gebouwd voor 2006? Alarmfase rood! Voor 2006 golden er nog geen energie-eisen voor woningen. Werd jouw huis voor die datum gebouwd, dan is de kans groot dat de isolatie ontbreekt of tekortschiet. Meer zelfs: 98% van de huizen die voor 2006 gebouwd werden voldoet niet aan de BENOvatiedoelstelling.

2. Ligt mijn EPC-score ver boven de 100 kWh/m²/jaar? De EPC-waarde geeft een helder inzicht in de energieprestaties van je woning. Is deze slecht, dan is het best dat je zo snel mogelijk je vloer, muren en dak degelijk isoleert. Vergeet uiteraard ook je ramen en technische installaties niet aan te pakken.

3. Koelt je huis snel af waardoor je cv-ketel opnieuw moet aanspringen? In een goed geïsoleerde woning blijft de warmte binnen, en de koude buiten. Als je merkt dat jouw huis ’s winters snel afkoelt, is het tijd voor na-isolatie.

4. Wil je je oude verwarmingsketel vervangen? Om minder te verbruiken, is het interessant om een moderne condensatieketel te installeren of misschien zelfs een warmtepomp. Maar opgelet: deze technieken renderen alleen als je huis goed geïsoleerd is, zodat je kan verwarmen op lage temperaturen. Eerst isoleren is dus de boodschap!

Schrijf je nu in voor een GRATIS werfbezoek tijdens de Vlaamse Isolatiedag!