Dit huis staat in zes uur recht en kost amper 28.000 euro ep

13u42

Bron: Instagram, M.A.Di 1 Instagram Wonen Door plaatsgebrek en torenhoge prijzen woedt er wereldwijd een huizencrisis. Wat architecten naar creatieve oplossingen doet zoeken die duurzaam en bij voorkeur niet te groot zijn. Microhuizen die geen fortuin kosten en waarbij je niet aan comfort moet inboeten, zijn momenteel dé trend.

De Italiaanse architect Renato Vidal is de laatste om op de kar van microhuizen te springen. Hij ontwikkelde een bouwpakket dat in slechts 6 tot zeven uur tot een huis omgetoverd kan worden. Dat je daarvoor in een muffe bungalow moet gaan wonen, klopt niet. Het resultaat ziet er verrassend stijlvol uit.

Zo gaat het in zijn werk

De huizen van M.A.Di worden in een fabriek gemaakt en in een makkelijk plat pakket getransporteerd naar zowat elke mogelijke locatie. Het enige wat je nodig hebt is een betonnen fundering. Eens het bouwpakket op de juiste plek is staat, beginnen drie werkmannen je nieuwe woonst in elkaar te zetten. In zes uur ontvouwen ze de verschillende modules, zetten ze het dak erop, installeren ze binnenmuren, voegen ze de vloeren en ramen toe.

Klein, maar comfortabel

De basismodellen beschikken over een badkamer, keukenaansluitingen en technische installatie. De fabrikant garandeert dat je zeker 60 dagen na bestelling in je nieuwe woonst kan trekken. Ecologisch gezinde eigenaars kunnen ook zonnepanelen en LED-verlichting toevoegen.

Het stijlvolle microhuisje is beschikbaar in verschillende groottes, afhankelijk van het volume en het budget. Die gaan van 27 vierkante meter (28.000 euro) tot 84 vierkante meter (62.000 euro).

Meer informatie over dit piepkleine stulpje vind je hier.