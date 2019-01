Dik 20 jaar na kliklaminaat: eindelijk een tegel met kliksysteem Björn Cocquyt

18 januari 2019

13u52 0 Wonen In 1997 veroorzaakte de kliklaminaatvloer van Quick-Step een revolutie in de (ver)bouwwereld. Pas nu, bijna 22 jaar later, komt de allereerste tegelvloer met een kliksysteem op de Belgische markt. De primeur is voor Santana.

De tegels zijn gemaakt van steengruis, houtvezels en natuurlijke harsen. Je hoeft ze enkel op de ondergrond te leggen, tegen elkaar aan te drukken en klaar. De vloer is waterbestendig en kan bovenop een bestaande gelegd worden. Richtprijs: 56,20 euro per m².

De Mineral-collectie is verkrijgbaar in zes steenlooks en vijf houtlooks. Richtprijs: 56,20 euro per m².

Intussen hebben ze ook bij Quick-Step niet stilgezeten en werd ReadyFit gelanceerd. Met behulp van een 3D-scanner wordt eerst een ruimte nauwkeurig opgemeten en daarna een vloerpakket op maat samengesteld. De planken worden voorgezaagd en genummerd geleverd, zodat ze snel en eenvoudig gelegd kunnen worden.

Gedaan dus met zaagwerk en stof in de kamer. In de meeste gevallen lukt het zelfs om de vloer te plaatsen zonder dat alle meubels de kamer uit moeten. Ook doe-het-zelvers kunnen met een ReadyFit-pakket aan de slag, al moeten ze voor de scan wel aankloppen bij een Quick-Stepinstallateur.