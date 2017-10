Deze totale verbouwing duurde slechts 10 dagen. En dat voor minder dan 100.000 euro! Tom Mondelaers

Je woning verbouwen zonder maanden of jaren in het stof te zitten? Het kan! Meer zelfs: deze verbouwing in Genk, die vorige week werd opgeleverd, duurde amper 10 werkdagen. Je woning verbouwen zonder maanden of jaren in het stof te zitten? Het kan! Meer zelfs: deze verbouwing in Genk, die vorige week werd opgeleverd, duurde amper 10 werkdagen. Livios onderzocht welke lessen jij kan trekken uit dit bouwrecord.

Mutatie+ Deze hoekwoning in Genk werd op amper tien dagen verbouwd met behulp van een kant-en-klare woonunit.

De stunt werd gerealiseerd door Mutatie+, een proeftuinproject waarbij twintig bedrijven en kenniscentra de handen in elkaar slaan om een antwoord te vinden op de enorme renovatiebehoefte in Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil dat tegen 2050 alle bestaande huizen even energiezuinig zijn als een moderne nieuwbouw. Daarvoor moeten nog 2,7 miljoen woningen compleet gerenoveerd worden.

De halfopen bebouwing in Genk, die na de renovatie een E-peil heeft van 70, is de tweede van de drie demowoningen die in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak worden gerenoveerd. “Dankzij hun voortdurende aandacht voor het budget zijn we erin geslaagd om dit project voor 95.000 euro te realiseren, exclusief btw”, zegt aannemer Bas van de Kreeke. “Maar het zou nog goedkoper kunnen. Zowat de helft van de kost ging naar investeringen in energie. De andere helft naar comfort. Als je louter energetische aanpassingen wil doen, kom je met 45.000 euro al heel ver.”

Kant-en-klare units

Ondanks de scherpe prijs en korte bouwtermijn gaat het om een ambitieuze renovatie. Aan alles werd gedacht: isolatie, ventilatie, de plaatsing van een zonneboiler en zonnepanelen, een volledige badkamer- en keukenrenovatie én de nodige aanpassingen met het oog op levenslang wonen. De woning werd zelfs uitgebreid om toekomstige huurders meer ruimte te bieden. Daarvoor werd een geprefabriceerde woonunit van leverancier Warsco Units aan het bestaande gedeelte gekoppeld en luchtdicht afgewerkt. “In een latere fase kunnen we bovendien een hellend vlak aanleggen om de woning maximaal toegankelijk te maken”, aldus van de Kreeke.

Uitgebreid voorbereidingstraject

Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg, wijst erop dat het bouwproces op zich niet korter is geworden. “Er kruipt gewoon veel meer tijd in het voorbereidingstraject, in de planning- en ontwerpfase. Daardoor wordt uitvoeringsfase korter. Daar zit volgens ons de grootste winst in de bouwsector. Je mag niet onderschatten dat de overlast van een bouw of renovatie voor veel mensen niet onaanzienlijk is. En ze gaan er nog altijd vanuit dat het minstens zes maanden tot een jaar zal duren. Wij laten nu zien dat het anders kan. Vergelijk het met vakantie: als je na twee weken thuiskomt, staat er een instapklare woning.”

Bij deze vorm van bouwen is het wel belangrijk dat de architect, aannemer en bouwheer al in de ontwerpfase alle keuzes vastleggen. “Daarna kan de aannemer de moduleerbare units afwerken, die vervolgens kant-en-klaar en in alle weersomstandigheden op de werf geleverd kunnen worden”, aldus Chris Slaets.

Ook voor particuliere verbouwers?

De opdrachtgever voor de snelle verbouwing in Genk is een sociale huisvestingsmaatschappij. Maar de initiatiefnemers willen dit concept binnen afzienbare tijd ook loslaten op het grote publiek. “Onze volgende uitdaging is om op te schalen naar grotere aantallen”, zegt Bas van de Kreeke. “Technisch gezien zijn we daar al klaar voor. Nu komt het erop aan om mensen bewust te maken van de mogelijkheden. Ik denk dat virtual reality en augmented reality daarbij kunnen helpen. Daarnaast is er de vraag hoe we nog meer kunnen industrialiseren en hoever we daarin gaan. Feit is: hoe meer we onze processen industrialiseren, hoe lager de kostprijs voor de verbouwer zal zijn.”

De vraag naar betaalbare, snelle en praktische renovaties zal in elk geval sterk toenemen, verwacht Ann Verlinden van Belcare, dat instond voor het concept en de begeleiding van het bouwproces: “De 2,7 miljoen nog te renoveren woningen tegen 2050, dat is in principe ook het potentieel van deze benadering. Maar ik denk ook specifiek aan de doelgroep van mensen van 40 à 50 jaar, van wie de kinderen net het huis uit zijn: zij willen vaak hun woning verbouwen om langer thuis te blijven wonen of om extra ruimte te voorzien voor hun hobby’s of als de kleinkinderen komen logeren. Met dit concept kunnen ze dat op een betaalbare manier doen, terwijl ze tegelijkertijd een meerwaarde realiseren.”

