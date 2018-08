Deze dingen geven je huis een upgrade (of net niet) Redactie

Bron: Livios.be 0 Wonen Je huis renoveren doe je om zelf te kunnen genieten van het resultaat, maar als je het ooit verkoopt, hoop je natuurlijk op een zo hoog mogelijk bedrag. Wij geven je mogelijke upgrades voor je huis met hun sterke en zwakke punten.

1. Geef je gevel een nieuw gezicht

Het buitenaanzicht van je woning bepaalt de allereerste indruk bij potentiële kopers. Een vuile, verkleurde gevel, beschadigde buitenmuren of barsten zullen eerder leiden tot afpingelen, als de kopers al niet afgehaakt hebben. Je gevel laten zandstralen of opnieuw laten schilderen kan wonderen doen. Met bijkomende gevelisolatie heb je een extra grote troef in handen. Een zwaardere investering, maar eentje met hoge doorverkoopwaarde.

2. Leg nieuwe vloeren

Je vloer krijgt doorheen de jaren heel wat te verduren. Toch kan een oude, karaktervolle vloer potentiële kopers charmeren. Zo zijn bijvoorbeeld cementtegels weer helemaal in. Denk goed na of investeren in nieuwe vloeren het verschil maakt voor jouw woning. Je vloer renoveren is namelijk niet altijd even evident.

3. Fris je keuken en badkamer op

De keuken en badkamer wonnen de laatste jaren enorm aan belang. Meer dan ooit zijn we er op zoek naar comfort en gezelligheid. Ook bij huizenjagers ligt de focus het meest op deze twee ruimtes. Een aantal kleine ingrepen kunnen al wonderen doen: een nieuwe douche, nieuw kranenwerk, nieuwe meubels, een likje verf, …

Tip: investeer in een tijdloze look en in kwaliteit, eerder dan in luxe en in maatwerk. Zeker als je van plan bent om nog maar een paar jaar in je woning te wonen. Een exclusieve keuken met alle nieuwste snufjes of een badkamer met jacuzzi of stoomcabine zijn een leuke toevoeging, maar schrikken kopers mogelijk af als dit niet in verhouding is met de rest van de woning. En jij loopt op die manier een financieel risico.

4. Richt een extra badkamer in

Een tweede badkamer kan een grote troef zijn, zeker voor grote gezinnen. Bovendien hoeft zo’n extra badkamer niet even groot te zijn als de hoofdbadkamer. Je richt deze dus zo goedkoop of duur in als je wil. Uiteraard moet je wel toegang hebben tot verwarming, licht en (warm) water. Een extra badkamer op de benedenverdieping is bovendien een groot voordeel met het oog op het ouder worden.

5. Ga voor duurzaam en energetisch

We moeten onze woningen in sneltempo renoveren om in orde te zijn met de toekomstige energie-eisen. Hoe sneller je de energie-efficiëntie van je woning verbetert, hoe voordeliger voor jou als bewoner – je bespaart namelijk meteen op energiekosten - en hoe meer potentiële kopers je aantrekt. Anders zullen zij deze ingrepen sowieso zelf moeten doen achteraf. Een absolute garantie op een hogere doorverkoopprijs.

De grootste besparing behaal je door het verbeteren van je bouwschil. Duurzame technieken zoals zonnepanelen, een condenserende gasketel, ledverlichting,… hebben eveneens een positief effect op je energiehuishouding.

Tip: Technieken hebben een beperktere levensduur, het aanpakken van je bouwschil heeft een levenslange werking. Bespreek je opties uitvoerig met een expert om de optimale keuzes te maken. Lees hier hoe je met 2.000 euro per jaar het verschil maakt.

6. Geef ongebruikte ruimtes een nieuwe bestemming

Richt je kelder of zolder in als extra slaapkamer of ontspanningsruimte. Hoe meer mogelijkheden een ruimte heeft, hoe aantrekkelijker voor potentiële kopers. Het renoveren van een kelder is meestal duurder dan het opknappen van je zolder. Besteed ook voldoende aandacht aan factoren als isolatie en vocht.

Let op: extra bewoonbare ruimte, net als grote verbeteringswerken, kunnen invloed hebben op je kadastraal inkomen. Je dient dit aan te geven aan het einde van elke renovatie, waardoor je KI de hoogte ingaat en je meer onroerende voorheffing dient te betalen.

7. Vergroot de oppervlakte

Een aanbouw of veranda maken je woning meteen een pak groter en een bepaald publiek is hier zeker voor te vinden. Hier komt wel een aanzienlijke kost (graafwerken, fundering, aansluitingen, afwerking) bij kijken. Bovendien moet je rekening houden met extra verwarming en koeling (Hoe geniet je het hele jaar door van je veranda?) en ook met bijkomend onderhoud in het geval van grote glaspartijen. Bepaal voor jezelf of het de investering waard is en of je deze ooit kan terugverdienen. Kies alleszins voor een aanbouw die bij de rest van je woning past.

8. Maak je tuin in orde

Belgen zijn verzot op hun tuin. Zeker gezinnen met kinderen die op zoek zijn naar een nieuwe woning kunnen haast niet zonder. Het spreekt dan ook voor zich dat je tuin en terras er tot in de puntjes bij dienen te liggen wanneer potentiële kopers op bezoek komen.

Let op: overdrijf niet met de inrichting van je tuin als je van plan bent om op vrij korte termijn te verhuizen. Hoe meer werkt er kruipt in het onderhoud, hoe meer mensen je dreigt af te schrikken. Bovendien zal de financiële meerwaarde vrij beperkt zijn.

9. Breng je dak in orde

Een splinternieuw dak heeft geen duizelingwekkend effect op de verkoopprijs van je woning. Het omgekeerde is wel waar: je zorgt maar best dat je dak in orde is en bijvoorbeeld geen lekken vertoont. Als je dak hopeloos verouderd is en je zelf nog lange tijd in je woning blijft wonen, is het misschien toch tijd om je dak integraal aan te pakken, zowel qua afwerking als qua isolatie. Deze totaalaanpak heeft wel een positief effect op je doorverkoopprijs en je profiteert meteen zelf van de energetische voordelen.

