Deze bemiddelingsexpert klapt uit de biecht: “Burenruzie vaak resultaat van jarenlange frustratie”

Bron: Livios 0 Mike Gelders Bemiddelingsexpert Mike Gelders: “Luister naar je buren en erken hun bezorgdheden. Dat kan het verschil maken tussen een zorgeloos project en een eerste bezwaar tegen je bouwplannen." Wonen Er gaat geen week voorbij zonder dat een burenruzie het nieuws haalt. Kunnen we nog wel met elkaar praten? In digitale tijden van sociale media lijkt een goed gesprek soms een brug te ver. Nochtans is dat hét geheim voor een hartelijke relatie met je buren. Zeker als de spanning hoog oploopt, zoals bij een bouw of renovatie. Er gaat geen week voorbij zonder dat een burenruzie het nieuws haalt. Kunnen we nog wel met elkaar praten? In digitale tijden van sociale media lijkt een goed gesprek soms een brug te ver. Nochtans is dat hét geheim voor een hartelijke relatie met je buren. Zeker als de spanning hoog oploopt, zoals bij een bouw of renovatie. Livios sprak met bemiddelingsexpert Mike Gelders (KU Leuven). Hij heeft drie tips voor iedereen met buren… én bouwplannen!

+++Mike Gelders is advocaat en erkend bemiddelaar. Hij doceert bemiddelingstechnieken aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven+++

1. Betrek je buren bij je project

“Een burenruzie is vaak het resultaat van jarenlang groeiende frustratie. Het is dus belangrijk dat je een onenigheid zo vroeg mogelijk aanpakt. Om op goede voet te beginnen: spreek je buren aan, laat hen weten wat je plannen zijn, wanneer de werken van start gaan en wat de impact ervan is.”

Deze aanpak is volgens Gelders cruciaal: “Luister naar je buren en erken hun bezorgdheden. Zo zet je ze niet voor onaangename verrassingen en geef je hen het gevoel dat ze betrokken zijn bij je bouw. Dat kan het verschil maken tussen een zorgeloos project en een eerste bezwaar tegen je bouwplannen. Voor jou gaat het misschien om een nieuwe veranda, maar je buur denkt aan zijn zonlicht dat wegvalt. Hou daarom rekening met elkaars wereld.”

2. Ga voor persoonlijke contact

Mails, sms’jes of WhatsApp-berichten zijn dagelijkse kost. Maar Mike Gelders raadt aan om het eerste gesprek rond je (ver)bouwproject in levenden lijve te voeren. “Dit hoeft niet lang te duren, klop gewoon even aan bij je buren. Liep de communicatie in het verleden stroef? Dan is dit misschien de ideale aangelegenheid om de onderlinge band wat te versterken.”

3. Vertel je volledige verhaal, maar geef je niet té bloot

“Vertel hoe dan ook je volledige verhaal”, zegt Gelders. “En hou geen cruciale info achter die straks toch naar boven komt en de verstandhouding onder druk kan zetten. Onthoud wel dat je geen verantwoording hebt af te leggen of toestemming moet vragen. Je deelt je plannen gewoon mee. Plaats jezelf dus niet in een zwakke positie.”

En wat als het toch fout dreigt te lopen?

Hoe goed je het ook bedoelt, niet iedereen staat open voor dialoog. En dan kan het snel gaan. “Zit er al jaren een kink in de kabel tussen jou en je buren, dan is een renovatie vaak de aanleiding om de discussie weer te doen oplaaien. En dat gaat soms ver. Veel mensen stellen een heus dossier op, halen de wet erbij en interpreteren de regeltjes – al dan niet terecht – in hun voordeel. Tot in de rechtbank toe.”

Soms heeft een escalerend conflict zelfs financiële gevolgen voor je bouwproject. Gelders geeft een voorbeeld: “Als je aannemer ’s morgens heel vroeg begint te werken, is dat misschien geen probleem voor jou, maar wettelijk gezien kan het om nachtlawaai gaan. Doen je buren moeilijk, dan kan je aannemer tijd en geld verliezen en dit aan jou doorrekenen.”

Wat als je er zelf niet uitkomt?

“Grijp tijdig in, nog voordat de zaken escaleren”, adviseert Gelders. “Denk je dat het de verkeerde kant uitgaat? Loop dan niet weg van het probleem en vermijd dat beide partijen in een tunnelvisie vervallen. Erken je eigen gevoel, zet je trots opzij en stel voor om een bemiddelaar in te schakelen. Dit kan wel alleen als beide partijen akkoord gaan.”

Bij wie kan je hiervoor terecht? “Dat kan informeel via een onpartijdig persoon die je allebei vertrouwt. Besef wel dat de info die je prijsgeeft niet vertrouwelijk is. Beslist je buur om naar de rechtbank te stappen op basis van geschreven info, zoals een mailtje, dan kan hij bepaalde informatie tegen je gebruiken. Doe je het via een erkend bemiddelaar, dan blijft alles vertrouwelijk en mag informatie niet voor de rechter gebruikt worden. Bovendien heb je dan ook wettelijke garanties achteraf: voert je buur niet uit wat er is afgesproken, dan kan je dit veel gemakkelijker afdwingen via de rechtbank.”

