Deurproducent belooft 3.000 euro als dieven toch binnen geraken. “We zijn zeker van ons stuk” Jolijn Vandebeek

20 februari 2018

11u33

Bron: Livios 0 Wonen Naar aanleiding van Batibouw pakt deurproducent Hörmann uit met een stunt. De fabrikant van inbraakwerende voordeuren belooft 3.000 euro als dieven er toch in slagen om in te breken. "We zijn zeker van ons stuk", vertelt marketingmanager Maarten Louwies op Naar aanleiding van Batibouw pakt deurproducent Hörmann uit met een stunt.op Livios

De inbraakwerendheid van een deur wordt aangeduid met de weerstandsklasse. Volgens de Europese norm EN 1627 zijn er zes weerstandsklassen, die oplopen van WK 1 tot WK 6. Een deur met WK 1 biedt nauwelijks bescherming. Vanaf WK 2 wordt het iets moeilijker om in te breken en een deur met WK 3 krijg je zelfs met een koevoet of bijl niet open. Vanaf WK 4 weerstaat de deur elektrisch gereedschap zoals accuboormachines.

Tienjarige veiligheidsbelofte

De politie raadt een weerstandsklasse aan van minstens WK 2, maar Hörmann biedt vanaf nu WK 3 aan met de vernieuwde ThermoSafe. Met een vijfvoudig veiligheidsslot beschermt deze deur je woning tegen inbraakpogingen. “We zijn zo zeker van ons stuk dat we vanaf nu bij elke ThermoSafe of ThermoCarbon tien jaar veiligheidsgarantie geven”, vertelt Maarten Louwies van Hörmann. “Wordt er binnen de tien jaar toch ingebroken via je voordeur met materialen tot weerstandsklasse 3 zoals een koevoet of schroevendraaier? Dan krijg je van ons een nieuwe voordeur met dezelfde uitrusting of storten we je 3.000 euro terug als de verzekering de schade aan de deur dekt.”

