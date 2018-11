Livios Magazine Gesponsorde inhoud De kroon op je woning Aangeboden door Wienerberger

14 november 2018

15u38 0 Wonen Het dak is letterlijk en figuurlijk de kroon op je nieuwbouw of renovatie. Qua kleur en vorm kan je alle kanten uit, van golvend rustiek tot strak en sober. Wil je absolute kwaliteit? Kies kleidakpannen van Koramic. Zo win je technisch, esthetisch én ecologisch!

IJzig cool

Kleidakpannen moeten vorstbestendig zijn, anders is hun regendichtheid niet gewaarborgd. Koramic garandeert deze eis door een gerichte grondstoffenselectie, een ideale ingrediëntenmix en een state-of-the-art productietechnologie. Het resultaat is een unieke oppervlaktestructuur waarbij een groot deel van de poriën geen water opneemt en dus niet kan kapotvriezen. Door de combinatie met de ventilerende ‘ondervorsten’ van Koramic (technische hulpstukken om vochtophopingen te vermijden) hoef je geen moment wakker te liggen van de vorstbestendigheid. Omdat gebakken klei onder invloed van temperatuurschommelingen of vocht nauwelijks uitzet, geven Koramic dakpannen zelfs in de extreemste weersomstandigheden geen krimp. Zo blijft je dak niet alleen weerbestendig, je hoort ook geen storende kraakgeluiden.

Tip: vertrouw op de 30-jarige garantie van Koramic op vorstschade. Zo kan je op je twee oren slapen.

Mooi voor altijd

Gebakken klei. Kan het nog natuurlijker? Dit ideale dakbedekkingsmateriaal is scheikundig stabiel en bestand tegen weer en wind, luchtvervuiling en zelfs de agressieve inwerking van zouten in kustgebieden. Daardoor geniet jij van een blijvend waterdicht schild dat er ook altijd even mooi blijft uitzien. Na verloop van tijd ontwikkelt zich een natuurlijk patina waaronder de oorspronkelijke kleur van de pannen onaangetast blijft.

Tip: hou bij de keuze van je dakpan rekening met de stedenbouwkundige voorschriften. Dankzij het ruime aanbod van Koramic vermijd je eenvoudig discussies met de stedenbouwkundige dienst.

Levenslang… en langer!

Kijk eens rond. Zie je écht oude huizen, dan is de kans groot dat er kleipannen op het dak liggen. Een goed geplaatst dak met keramische pannen doorstaat als geen ander de tand des tijds. Als de dakconstructie en de ventilatie voldoen aan alle vereisten, bevorderen kleidakpannen de levensduur van jouw woning én verlies je minder energie.

Omdat kleidakpannen langer dan levenslang meegaan, kan je ze ook perfect recupereren. Dat is goed voor de natuur en voor je portemonnee. Wil je een extra milieuvriendelijke dakpan? Kies dan voor Koramic pannen met het prestigieuze natureplus ecolabel en het DUBOkeur-label.

Tip: vind jouw ideale kleidakpan op www.wienerberger.be/dak.

