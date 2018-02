De keuken, de hipste plek in huis Aangeboden door Siemens

22 februari 2018

07u00 0 Wonen De keuken is vandaag dé ruimte bij uitstek waar design en technologie elkaar ontmoeten. Van een functionele plek om te koken, evolueerde deze ruimte naar het kloppend hart van het huis waar iedereen graag samenkomt. Hoe de gezellige leefkeuken ontstond.

Rond 1900 was de keuken een levendige plaats in de huizen van bescheiden gezinnen. Iedereen verzamelde zich rond het kolenfornuis. Beetje bij beetje werd de keukenruimte steeds meer afgesloten en werd het vooral een functionele ruimte. Vandaag is de keuken opnieuw dé ontmoetingsruimte in huis.

Hoewel ze in de eerste plaats functioneel moet zijn, speelt het esthetische aspect een steeds grotere rol. Met een knap design alleen, kom je er vandaag niet meer. Een keuken moet vandaag mooi design combineren met topmaterialen en vernieuwende technologieën vooraleer ze écht kan schitteren.

De lat ligt hoog

Niemand kijkt vreemd op als glas en staal van topkwaliteit verwerkt worden in keukentoestellen of van een werkblad dat gebeeldhouwd is uit massief hout. Ook voor de nieuwste generatie inbouwtoestellen ligt de lat hoog: ze moeten ergonomisch verantwoord en naadloos aansluiten bij het design van de keuken. De inbouwreeks iQ700 van Siemens speelt perfect in op die verwachtingen: alle toestellen passen bij elkaar en kan je ze naar wens combineren als puzzelstukken. Welke combinatie je ook maakt, de toestellen vormen een harmonieus geheel met een hedendaagse look. En dat is maar één van de redenen om te kiezen voor inbouwtoestellen in de keuken.

… en connect!

Dat de keuken vandaag zo’n belangrijke rol speelt, is onder meer te danken aan de technologische innovaties die elkaar in sneltempo opvolgen. Sinds de komst van de eerste keukentoestellen (koelkast, gasfornuis …) in de jaren 30 en de eerste inbouwtoestellen in de sixties en seventies heeft de vernieuwing niet stilgestaan.

Gebruiksvriendelijk, vooruitziend en vanop afstand bestuurbaar, geen wonder dat deze nieuwe generatie keukentoestellen slim wordt genoemd: op je smartphone check je de inhoud van je koelkast terwijl je boodschappen doet. Met een klik op de app tonen de camera’s in de koelkast je een live beeld van wat je nog in huis hebt. Alvast de oven voorverwarmen terwijl je onderweg bent naar huis? Het kan! Droom je van een koffie die qua aroma perfect aansluit bij je homemade chocolademousse? Eén klik en je koffiemachine doet de rest. Stuk voor stuk innovaties die mogelijk zijn dankzij de Home Connect technologie die Siemens ontwikkelde.

